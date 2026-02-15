"البيتكوين" تبحث عن هويتها وسط ضباب الاقتصاد العالمي

شهدت عملة البيتكوين انتعاشًا متواضعًا بعد أسابيع من البيع المكثف، لكن المحللين يحذرون من أن التعافي قد يكون هشًا مع استمرار الغموض الاقتصادي الكلي ودورات السوق التاريخية في تعكير صفو التوقعات قصيرة المدى للعملة المشفرة.

صعد أكبر الأصول الرقمية في العالم بأكثر من 4 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع ليتداول حول 68,800 دولار، متعافيًا من أدنى مستوياته الأخيرة مع استقرار معنويات المستثمرين بعد فترة متقلبة في أسواق المخاطر العالمية. وقد وفرت هذه الخطوة، التي أضافت ما يقرب من 2,700 دولار إلى سعر البيتكوين، بعض الراحة بعد تراجع طويل شهد انخفاض العملة المشفرة بنحو 44 في المائة من ذروتها في أكتوبر.

على الرغم من الارتداد، لا تزال أحجام التداول ضعيفة وقد تراجعت التقلبات، مما يشير إلى أن العديد من المستثمرين يظلون على الهامش في انتظار إشارات أوضح من المؤشرات الاقتصادية الكلية العالمية، لا سيما بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة. كانت البيتكوين تتداول آخر مرة بالقرب من 69,000 دولار، وهو لا يزال أقل بكثير من المستويات التي شوهدت خلال ارتفاع أواخر عام 2025.

يقول خبراء استراتيجيات السوق إن الارتداد يعكس مزيجًا من الشراء الفني وتغطية المراكز القصيرة بدلاً من تحول حاسم في الأساسيات. “يبدو التعافي الحالي أشبه بمرحلة استقرار منه ببداية دورة صعودية جديدة،” قال محللون في العديد من شركات أبحاث الأصول الرقمية، مشيرين إلى تدفقات مؤسسية ضعيفة ومراكز مشتقات حذرة.

أصدرت شركة نيد ديفيس للأبحاث (NDR) واحدة من التوقعات الأكثر حذرًا، محذرة من أن البيتكوين قد تواجه المزيد من الانخفاض إذا تطور التصحيح الحالي إلى سوق هابطة طويلة الأمد. في مذكرة حديثة للعملاء، قال كبير الاستراتيجيين الموضوعيين بات تشوسيك والمحلل فيليب مولز إن الأنماط التاريخية تشير إلى احتمال حدوث خسائر أعمق إذا تدهورت المعنويات مرة أخرى.

يُظهر تحليلهم أنه خلال الانكماشات الرئيسية السابقة، سجلت البيتكوين عادةً انخفاضات من الذروة إلى القاع تتراوح بين 70 في المائة و 75 في المائة عندما تحولت التصحيحات إلى مراحل هابطة ممتدة. إذا تكرر نمط مماثل هذه المرة، فقد تنخفض الأسعار نحو 31,000 دولار في سيناريو “شتاء العملات المشفرة” القاسي — مما يعني انخفاضًا إضافيًا بنحو 55 في المائة عن المستويات الحالية.