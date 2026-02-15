"البيتكوين" تبحث عن هويتها وسط ضباب الاقتصاد العالمي

شهدت عملة البيتكوين انتعاشًا متواضعًا بعد أسابيع من البيع المكثف، لكن المحللين يحذرون من أن التعافي قد يكون هشًا مع استمرار الغموض الاقتصادي الكلي ودورات السوق التاريخية في تعكير صفو التوقعات قصيرة المدى للعملة المشفرة.
صعد أكبر الأصول الرقمية في العالم بأكثر من 4 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع ليتداول حول 68,800 دولار، متعافيًا من أدنى مستوياته الأخيرة مع استقرار معنويات المستثمرين بعد فترة متقلبة في أسواق المخاطر العالمية. وقد وفرت هذه الخطوة، التي أضافت ما يقرب من 2,700 دولار إلى سعر البيتكوين، بعض الراحة بعد تراجع طويل شهد انخفاض العملة المشفرة بنحو 44 في المائة من ذروتها في أكتوبر.
على الرغم من الارتداد، لا تزال أحجام التداول ضعيفة وقد تراجعت التقلبات، مما يشير إلى أن العديد من المستثمرين يظلون على الهامش في انتظار إشارات أوضح من المؤشرات الاقتصادية الكلية العالمية، لا سيما بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة. كانت البيتكوين تتداول آخر مرة بالقرب من 69,000 دولار، وهو لا يزال أقل بكثير من المستويات التي شوهدت خلال ارتفاع أواخر عام 2025.
يقول خبراء استراتيجيات السوق إن الارتداد يعكس مزيجًا من الشراء الفني وتغطية المراكز القصيرة بدلاً من تحول حاسم في الأساسيات. “يبدو التعافي الحالي أشبه بمرحلة استقرار منه ببداية دورة صعودية جديدة،” قال محللون في العديد من شركات أبحاث الأصول الرقمية، مشيرين إلى تدفقات مؤسسية ضعيفة ومراكز مشتقات حذرة.
أصدرت شركة نيد ديفيس للأبحاث (NDR) واحدة من التوقعات الأكثر حذرًا، محذرة من أن البيتكوين قد تواجه المزيد من الانخفاض إذا تطور التصحيح الحالي إلى سوق هابطة طويلة الأمد. في مذكرة حديثة للعملاء، قال كبير الاستراتيجيين الموضوعيين بات تشوسيك والمحلل فيليب مولز إن الأنماط التاريخية تشير إلى احتمال حدوث خسائر أعمق إذا تدهورت المعنويات مرة أخرى.
يُظهر تحليلهم أنه خلال الانكماشات الرئيسية السابقة، سجلت البيتكوين عادةً انخفاضات من الذروة إلى القاع تتراوح بين 70 في المائة و 75 في المائة عندما تحولت التصحيحات إلى مراحل هابطة ممتدة. إذا تكرر نمط مماثل هذه المرة، فقد تنخفض الأسعار نحو 31,000 دولار في سيناريو “شتاء العملات المشفرة” القاسي — مما يعني انخفاضًا إضافيًا بنحو 55 في المائة عن المستويات الحالية.
كما يسلط بحث NDR، الذي استشهدت به Business Insider، الضوء على عمق ومدة أسواق البيتكوين الهابطة السابقة. منذ عام 2011، شهدت العملة المشفرة متوسط انخفاضات بنحو 84 في المائة خلال فصول الشتاء المشفرة، مع فترات تراجع استمرت حوالي 225 يومًا في المتوسط. وبالمقارنة، لم يمر سوى حوالي 120 يومًا منذ أن بلغت البيتكوين ذروتها في أوائل أكتوبر، مما يشير إلى أن التصحيح الحالي قد لا يزال في مراحله المبكرة إذا تكررت الدورات التاريخية.
ومع ذلك، يرى مراقبون آخرون للسوق أسبابًا للتفاؤل الحذر. أشار محللون في بورصة العملات المشفرة Bitfinex في تحديث حديث للسوق إلى أن تخفيف ضغط البيع وتحسن معدلات التمويل عبر أسواق المشتقات قد يشير إلى تشكيل قاعدة قصيرة الأجل. وقالت الشركة: “بينما تستمر الرياح المعاكسة الكلية، فإن الطلب الهيكلي من حاملي الأصول على المدى الطويل واتجاهات التبني المؤسسي تستمر في توفير دعم أساسي،”.
وبالمثل، تظهر الأبحاث من مدير الأصول الرقمية CoinShares أن التدفقات المؤسسية إلى منتجات استثمار العملات المشفرة قد استقرت بعد أسابيع من التدفقات الخارجة، وهي علامة على أن بعض المستثمرين الكبار بدأوا في إعادة الدخول إلى السوق بشكل انتقائي. ومع ذلك، حذرت CoinShares من أن التدفقات المستمرة ستكون ضرورية لتأكيد انتعاش دائم.
تظل العوامل الكلية محورية لمسار بيتكوين’s. لقد تعزز ارتباط العملة المشفرة بالأسهم العالمية والأصول الخطرة في السنوات الأخيرة، مما يجعلها حساسة للغاية لتوقعات أسعار الفائدة وظروف السيولة. أي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى ارتفاع مطول في الأسعار يمكن أن يثقل كاهل الأصول المضاربة، بينما يمكن أن توفر ظروف التيسير النقدي دفعة إيجابية.
بالنسبة للمستثمرين في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية الأخرى، عزز التقلب الأخير لبيتكوين’s سمعتها كفئة أصول عالية المخاطر وعالية العائد. تفيد منصات العملات المشفرة في دبي بمشاركة مستقرة من قبل الأفراد، لكنها تشير إلى أن العديد من المتداولين يتبنون نهج الانتظار والترقب، مع التركيز على الفرص قصيرة الأجل بدلاً من التراكم طويل الأجل.
في الوقت الحالي، يقدم الانتعاش المتواضع لبيتكوين’s بصيص أمل للمتفائلين بعد أشهر من الانخفاضات، لكن التوقعات الأوسع تظل متوازنة بدقة. بينما تشير استقرار الأسعار وتحسن المعنويات إلى احتمال تشكيل قاعدة، فإن التوقعات الهبوطية والسوابق التاريخية تؤكد خطر أن يكون الانتعاش الحالي مؤقتًا.
سيعتمد الكثير على الإشارات الاقتصادية الكلية العالمية ورغبة المستثمرين في المخاطرة في الأسابيع المقبلة. حتى تظهر محفزات أوضح، يقول المحللون إن بيتكوين من المرجح أن تظل ضمن نطاق محدد، محاصرة بين آمال انتعاش متجدد ومخاوف من أن السوق لم يتجاوز بعد عاصفته الأخيرة بالكامل.