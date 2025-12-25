البنوك السعودية تعزز ربحيتها في الربع الثالث رغم ضغوط الفائدة

وقد سجلت أكبر عشرة بنوك مدرجة نمواً في صافي الدخل المجمع بنسبة 2.8% على أساس ربعي، مدعوماً بارتفاع الدخل غير المعتمد على الفوائد والانضباط التشغيلي الصارم. وفي الوقت الذي شهد فيه القطاع نمواً في الإقراض بنسبة 2.5%، مدفوعاً بنشاط قروض الشركات وبطاقات الائتمان للأفراد، نمت الودائع بوتيرة أبطأ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.2%. ويشير هذا الارتفاع إلى تشدّد أوضاع السيولة الذي قد يتطلب إدارة أكثر فاعلية مع الاقتراب من عام 2026، خاصة مع استمرار تحول المودعين نحو الودائع لأجل ذات العوائد المرتفعة على حساب الحسابات الجارية منخفضة التكلفة.