البنك المركزي يمنح"كوانتيكس"أول ترخيص تمويل منذ 2016

شركة "كوانتيكس تكنولوجي بروجكتس" "Quantix Technology Projects"، وهي شركة تابعة لـ "أسترا تيك" المجموعة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا المستهلك ومقرها دبي، حصلت على ترخيص من البنك المركزي لدولة الإمارات لتقديم التمويل الأصغر للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستقدم الشركة للمقيمين قروضاً شخصية وقروضاً قصيرة الأجل بالإضافة إلى قروض السيارات ، ويعد هذا أول ترخيص لشركة تمويل يمنحه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ عام 2016.

ومن المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في السنوات القادمة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على حلول الدفع عبر الإنترنت ونمو صناعة التجارة الإلكترونية. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة ببنية تحتية قوية تدعم تطوير تطبيقات التكنولوجيا المالية. ووفقاً لشركة موردور للاستشارات السوقية، من المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة من 3.16 مليار دولار في عام 2024 إلى 5.7 مليار دولار في عام 2029.