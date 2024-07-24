البنك المركزي يمنح"كوانتيكس"أول ترخيص تمويل منذ 2016
شركة "كوانتيكس تكنولوجي بروجكتس" "Quantix Technology Projects"، وهي شركة تابعة لـ "أسترا تيك" المجموعة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا المستهلك ومقرها دبي، حصلت على ترخيص من البنك المركزي لدولة الإمارات لتقديم التمويل الأصغر للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ستقدم الشركة للمقيمين قروضاً شخصية وقروضاً قصيرة الأجل بالإضافة إلى قروض السيارات ، ويعد هذا أول ترخيص لشركة تمويل يمنحه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ عام 2016.
ومن المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في السنوات القادمة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على حلول الدفع عبر الإنترنت ونمو صناعة التجارة الإلكترونية. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة ببنية تحتية قوية تدعم تطوير تطبيقات التكنولوجيا المالية. ووفقاً لشركة موردور للاستشارات السوقية، من المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة من 3.16 مليار دولار في عام 2024 إلى 5.7 مليار دولار في عام 2029.
وبالإضافة إلى "Quantix"، تمتلك "Astra Tech" أيضاً "PayBy" و "Rizek" و "Botim".
وتعمل شركة" بوتيم" Botim حالياً في 155 دولة، وتخدم أكثر من 150 مليون مستخدم، وتقدم مكالمات مشفرة مجانية من البداية إلى النهاية، وتدمج خدمات إضافية بسلاسة مثل التحويلات المالية الدولية ودفع الفواتير وخدمات تأشيرة الإمارات العربية المتحدة، والمزيد.
قال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة "Astra Tech": "قبل عامين، التزمنا بإنشاء أول منصة "Ultra" في المنطقة والتي توفر خدمات لم تكن متاحة من قبل للمستخدمين في هذا الجزء من العالم. ومنذ ذلك الحين، قمنا بتحسين حياة الملايين من الناس من خلال اتصالاتنا ومحفظتنا الرقمية ومعاملات الأموال عبر الحدود".
وقال إن هذا القطاع كان راكداً في العادة، حيث كان الوصول إلى القروض الصغيرة والتمويل محدوداً. وأضاف: "إن هدفنا من خلال التعاون هو إنشاء نظام مالي يعزز النمو الاقتصادي ويجسد أيضاً الاستقرار النقدي والكفاءة والمرونة".