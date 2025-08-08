البنك العربي المتحد يجمع 1.03 مليار درهم من خلال إصدار حقوق أولوية

أعلن البنك العربي المتحد (UAB)، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إتمام عملية زيادة رأس ماله بنجاح، والتي انتهت في 29 يوليو 2025. وقد جمعت عملية الاكتتاب 1,031 مليار درهم، مما رفع رأس مال البنك المصدر من 2,062 مليار درهم إلى 3,093 مليار درهم. وتم تسعير الأسهم الجديدة بدرهم واحد للسهم.
فاق الاكتتاب في إصدار حقوق الاكتتاب العدد المعروض، مما يؤكد متانة أساسيات البنك العربي المتحد وأدائه القوي نتيجةً للتنفيذ الدؤوب لاستراتيجيته الهادفة إلى تحقيق النمو. ويعتزم البنك العربي المتحد استخدام صافي عائدات إصدار حقوق الاكتتاب لتعزيز قاعدة رأس ماله ودعم نمو أعماله في المستقبل.
قال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "نعرب عن امتناننا العميق لثقة ودعم مساهمينا في هذا الإصدار. إن الإقبال القوي الذي تلقيناه سيعزز ميزانيتنا العمومية، ويمثل بداية فصل جديد في مسيرة نمو البنك العربي المتحد، ويؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. كما سيعزز هذا الإصدار مرونتنا المالية، ويضعنا في مكانة تمكننا من مواصلة المساهمة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها للتنمية المستدامة."
وأضاف: "كما نعرب عن خالص تقديرنا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجميع شركائنا في المعاملات الذين كان دعمهم وتعاونهم فعالاً في ضمان نجاح إصدار الحقوق هذا".
قال شيريش بهيد، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "يعكس نجاح إصدار حقوق الأولوية ثقة مساهمينا بالبنك وجهودنا المستقبلية. وتمثل هذه الخطوة إنجازًا هامًا في تعزيز رأس مال البنك العربي المتحد، وترسيخًا لالتزامنا طويل الأمد بالنمو المستدام. وسيدعم رأس المال الإضافي المرحلة التالية من استراتيجيتنا، مما يضمن لنا مكانة جيدة لتلبية المتطلبات التنظيمية المتطورة، وتلبية احتياجات عملائنا، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا".
حقق البنك العربي المتحد صافي ربح قدره 208 ملايين درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 139 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 50% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 374 مليون درهم إماراتي.
قام بنك أبوظبي الأول بدور المدير الرئيسي ومدير الاكتتاب لإصدار الحقوق، بينما قام مكتب التميمي وشركاه بدور المستشار القانوني.