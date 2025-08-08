البنك العربي المتحد يجمع 1.03 مليار درهم من خلال إصدار حقوق أولوية

قال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "نعرب عن امتناننا العميق لثقة ودعم مساهمينا في هذا الإصدار. إن الإقبال القوي الذي تلقيناه سيعزز ميزانيتنا العمومية، ويمثل بداية فصل جديد في مسيرة نمو البنك العربي المتحد، ويؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. كما سيعزز هذا الإصدار مرونتنا المالية، ويضعنا في مكانة تمكننا من مواصلة المساهمة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها للتنمية المستدامة."