البحرين: ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات لتعزيز الاقتصاد وتنويعه

أعلنت البحرين يوم أمس الأحد عن تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية للشركات متعددة الجنسيات والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2025.

وتهدف الضريبة الجديدة، التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تعزيز العدالة والشفافية الاقتصادية العالمية.