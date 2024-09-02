البحرين: ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات لتعزيز الاقتصاد وتنويعه
أعلنت البحرين يوم أمس الأحد عن تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية للشركات متعددة الجنسيات والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2025.
وتهدف الضريبة الجديدة، التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تعزيز العدالة والشفافية الاقتصادية العالمية.
ويضمن تطبيق الضريبة الجديدة أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الحد الأدنى للضريبة البالغ 15% على الأرباح التي يتم تحقيقها في الدولة الخليجية، مما سيعزز إيرادات المملكة.
ويأتي قرار تطبيق الضريبة في أعقاب مشاركة البحرين الاستباقية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يعود تاريخها إلى عام 2018 عندما انضمت إلى الإطار الشامل وأيدت الإصلاح ثنائي الركيزة الرائد. وحتى الآن، انضم إلى هذا الإصلاح الضريبي الدولي أكثر من 140 ولاية قضائية. وكجزء من هذا الإصلاح المكون من ركيزتين، أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة عالمية دنيا للشركات لضمان دفع الشركات الكبرى ضريبة لا تقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
سيُطبق مرسوم قانون البحرين رقم 11 لعام 2024 على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة العاملة في البلاد، والتي تتجاوز إيراداتها العالمية عتبة الركيزة الثانية البالغة 750 مليون يورو (3.04 مليار درهم، أي ما يساوي 312.11 مليون دينار بحريني). وحثت الدولة الخليجية الشركات المؤهلة على التسجيل لدى المكتب الوطني للإيرادات قبل الأول من يناير 2025.
في يناير 2022، أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة 9% على صافي أرباح الشركات. وأصبحت الضريبة قابلة للتطبيق إمّا في الأول من يونيو 2023 أو في الأول من يناير 2024، حسب السنة المالية التي تتبعها الشركة.
تنافسية البحرين
وقال "أنوراج تشاتورفيدي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن"، إن تطبيق البحرين لضريبة الشركات يمكن أن يكون له آثار كبيرة على اقتصادها وعلى منطقة مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع.
وقال: "اعتمدت البحرين منذ فترة طويلة على عائدات النفط والغاز. وقد يشير فرض ضريبة الشركات إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، مما قد يشجع على تطوير قطاعات أخرى مثل الشؤون المالية والتكنولوجيا والسياحة. وقد تؤثر الضريبة الجديدة على جاذبية البحرين كمركز للأعمال. في العادة، لطالما اشتهرت دول مجلس التعاون الخليجي ببيئاتها الصديقة للضرائب. إذا كانت نسبة الضريبة في البحرين تنافسية، فقد تستمر في جذب الشركات. ومع ذلك، إذا تم اعتبارها مرتفعة، فقد تردع المستثمرين المحتملين وتحولهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ذات الأنظمة الضريبية الأكثر ملاءمة".
وأضاف "تشاتورفيدي" أن إدخال البحرين لضريبة الشركات قد يغير هذه الديناميكية، حيث تضع الشركات معدلات الضرائب كعامل رئيسي في استراتيجياتها الإقليمية. وقال: "قد يؤدي هذا إلى إعادة تقييم السياسات الضريبية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على القدرة التنافسية".