الباكستان تخفض ضريبة الطيران للعمال إلى دول الخليج

وكان الممر الجوي بين الإمارات العربية المتحدة وباكستان من أكثر الممرات الجوية ازدحامًا نظرًا للعدد الكبير من مواطني جنوب آسيا المقيمين هنا. وعادة ما تكون أسعار تذاكر الطيران في الإمارات العربية المتحدة وباكستان مرتفعة بالفعل بسبب نقص المقاعد المتاحة. وعادة ما تكون تكلفة الرحلة التي تستغرق ثلاث ساعات من المدن الباكستانية إلى الإمارات العربية المتحدة أعلى من تكلفة الرحلات الجوية التي تستغرق نفس الساعة من الدول المجاورة.

ويأتي قرار فرض ضريبة اتحادية ثابتة في الوقت الذي زادت فيه الحكومة الباكستانية الرسوم على تذاكر الطيران من درجة الأعمال بمقدار 30 ألف روبية إلى 105 آلاف روبية إلى الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في الشرق الأوسط اعتبارًا من 1 يوليو 2024.