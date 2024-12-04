الاندماجات في قطاع التأمين الخليجي تهدد بقاء الشركات الصغيرة

كما أشارت وكالة "موديز" إلى أن عمليات الدمج تعد خطوة إيجابية من الناحية الائتمانية لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساعد الشركات على تحقيق اقتصاديات الحجم، وتعزيز الملاءة المالية والربحية. ولكن قد يستغرق ظهور تأثير هذه الخطوة الإيجابية على الجدارة الائتمانية بعضاً من الوقت بسبب التحديات قصيرة الأمد مثل دمج العمليات، والاحتفاظ بالعملاء، ومواءمة الاستراتيجيات والثقافات.