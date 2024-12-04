الاندماجات في قطاع التأمين الخليجي تهدد بقاء الشركات الصغيرة
بحسب وكالة تصنيف عالمية، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة التأمين في الإمارات ومجلس التعاون الخليجي ستؤدي إلى خروج الشركات الصغيرة من السوق في حال عدم قدرتها على إيجاد مشترين.
تشهد صناعة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج عموماً عمليات دمج بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة مع هيمنة اللاعبين الكبار على السوق.
وبحسب تحليل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تم بالفعل تنفيذ 10 صفقات دمج واستحواذ أو كانت قيد التنفيذ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وقال محمد علي لوند، نائب الرئيس التنفيذي والمحلل الأول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "إن عملية الدمج سوف تخلق رابحين وخاسرين، مع إجبار شركات التأمين الأصغر على الخروج من السوق بمرور الوقت، إذا لم تستطع العثور على مستحوذين".
تظل سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مجزأة إلى حد كبير، حيث يتم تقاسم إيرادات أقساط التأمين السنوية في المنطقة البالغة 40 مليار دولار بين حوالي 190 شركة تأمين.
وتحصل شركات التأمين الخمس الكبرى في كل سوق، والتي تميل إلى أن تكون شركات أكبر حجماً وأكثر تطوراً، على نحو 50% من حجم أقساط التأمين، في حين يتوزع الباقي على عدد كبير من الشركات الأصغر.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "إن هذا التركيز لشركات التأمين الصغيرة والفرعية يساهم في زيادة حدة المنافسة على الأسعار حيث تتنافس الشركات على حصة السوق. وقد أدى هذا إلى تقلب الأرباح والضغط على كفاية رأس المال لبعض شركات التأمين. وتتفاقم الضغوط التنافسية بسبب تركيز الطلب حول التأمين الإلزامي مثل التأمين على السيارات والتأمين الطبي".
وتحظى شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً باهتمام متزايد من المستثمرين الاستراتيجيين مثل البنوك وصناديق الثروة السيادية أو الأفراد الأثرياء.
وأضاف محللو موديز أن بناء الحصص من قبل هؤلاء المستثمرين يمكن أن يوفر لشركات التأمين رأس مال إضافي ويحسن مرونتها المالية الشاملة، وفي بعض الحالات، يعمل أيضاً على توسيع نطاق توزيعها وتعزيز التعرف على علامتها التجارية.
وأكدت وكالة التصنيف العالمية: "إن عمليات الدمج تسمح لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع محفظة منتجاتها، وتوسيع شبكة توزيعها، وزيادة قاعدة عملائها، مع تحسين التعاون بين المجالات التشغيلية المختلفة؛ وعادة ما تسمح عمليات الدمج والاستحواذ لهذه المجموعات بدخول أسواق جديدة وزيادة مبيعاتها بشكل أسرع من النمو الطبيعي".
كما أشارت وكالة "موديز" إلى أن عمليات الدمج تعد خطوة إيجابية من الناحية الائتمانية لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساعد الشركات على تحقيق اقتصاديات الحجم، وتعزيز الملاءة المالية والربحية. ولكن قد يستغرق ظهور تأثير هذه الخطوة الإيجابية على الجدارة الائتمانية بعضاً من الوقت بسبب التحديات قصيرة الأمد مثل دمج العمليات، والاحتفاظ بالعملاء، ومواءمة الاستراتيجيات والثقافات.