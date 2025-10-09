الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي: بين الطفرة التكنولوجية والسياسات المثيرة للجدل

من غير المنطقي النظر إلى هذين الجزأين من الاقتصاد كلٌّ على حدة. فإذا لم تكن هناك مراكز بيانات لبنائها، فإن الأموال كانت ستتجه إلى أنواع أخرى من الاستثمار. ومن الممكن أن أجزاء أخرى من الاقتصاد يتم تقييدها بسبب هيمنة الذكاء الاصطناعي. هذا ما حدث في طفرة الإنترنت في التسعينيات، حيث واجهت شركات التصنيع الصغيرة صعوبات في الحصول على رأس المال الذي تدفق بدلاً من ذلك إلى شركات الإنترنت (بعضها حقق نجاحاً والبعض الآخر لم يحقق).