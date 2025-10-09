الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي: بين الطفرة التكنولوجية والسياسات المثيرة للجدل

منذ تولي الرئيس ترامب منصبه، اتخذ الاقتصاد مساراً يمكن التنبؤ به. تقوم الإدارة بفعل شيء مثير للجدل — مثل فرض معدلات رسوم جمركية لم نشهدها منذ قرن، أو محاولة إقالة أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي — فيحذر الاقتصاديون، ومن بينهم أنا، من المخاطر الكبيرة.
حتى الآن، استمر الاقتصاد في المضي قدماً. صحيح أن السوق انهارت في أبريل بسبب رسوم “يوم التحرير”، لكنها تعافت لاحقاً مرات عديدة، وارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة 30 مرة هذا العام. السياسات الخطرة التي تقلق الاقتصاديين التقليديين لا يبدو أن لها تأثيراً كبيراً على المؤشرات الاقتصادية التي نتابعها.
ذلك لأن شيئاً إيجابياً يحدث في اقتصاد السيد ترامب، لكنه يحدث رغم سياساته وليس بسببها.
يتم دعم الاقتصاد بطفرة استثمارية استثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي. تقدير موثوق يشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كان أقل من 0.1% على الأرجح في عام 2022. وللتوضيح، يعادل ذلك نحو 1,800 دولار لكل شخص في أمريكا سيتم استثمارها هذا العام في الذكاء الاصطناعي.
من دون هذه الاستثمارات، ربما بلغت نسبة نمو الاقتصاد هذا العام نحو 1% فقط. لكن يُرجح أن تصل إلى ما يقارب ضعف ذلك. سبع شركات تقنية كبرى فقط مسؤولة عن ما يقارب 60% من المكاسب في مؤشر S&P 500 هذا العام.
طبقة “الطلاء اللامع” التي يمنحها الذكاء الاصطناعي للإدارة تمنحها مساحة لتكرار الأفكار السيئة: إذ إن معدل التعرفة الجمركية الفعلي في أمريكا عاد تقريباً إلى المستويات التي أُعلنت في أبريل، ونائب الرئيس دعا إلى تدخل الإدارة في قرارات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وأقال ترامب رئيس مكتب الإحصاءات العمالية بعد تقرير وظائف مخيب للآمال.
الوضع أسوأ من وضع كل بيضك الاقتصادي في سلة واحدة. إنه أقرب إلى وضع كل بيضك في سلة واحدة والضغط على جميع السلال الأخرى.
هناك مؤشرات على أن الاقتصاد غير المعتمد على الذكاء الاصطناعي يعاني من ضغوط. كما توقع الاقتصاديون، فإن الرسوم الجمركية ترفع معدلات التضخم وتبطئ النمو. التوظيف متوقف تقريباً. ويجد الشباب الداخلون إلى سوق العمل صعوبة خاصة في الحصول على وظائف؛ إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 10.5%، وهو مستوى لم نشهده منذ ما يقارب عقداً (باستثناء فترة الجائحة).
هذه مشكلات من المحتمل أن تُفاقمها طفرة الذكاء الاصطناعي لا أن تخففها. فقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، مؤخراً إلى أنه رغم أن بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الكثير من المال، فإنه لا يحتاج إلى عدد كبير من العمال لتشغيلها.
من غير المنطقي النظر إلى هذين الجزأين من الاقتصاد كلٌّ على حدة. فإذا لم تكن هناك مراكز بيانات لبنائها، فإن الأموال كانت ستتجه إلى أنواع أخرى من الاستثمار. ومن الممكن أن أجزاء أخرى من الاقتصاد يتم تقييدها بسبب هيمنة الذكاء الاصطناعي. هذا ما حدث في طفرة الإنترنت في التسعينيات، حيث واجهت شركات التصنيع الصغيرة صعوبات في الحصول على رأس المال الذي تدفق بدلاً من ذلك إلى شركات الإنترنت (بعضها حقق نجاحاً والبعض الآخر لم يحقق).
لكن يبدو واضحاً أن هناك قوتين اقتصاديتين كبيرتين تسحبان في اتجاهين متعاكسين. فحرب الإدارة التجارية وهجومها على مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي يجعلان المستثمرين أكثر حذراً، والشركات أقل يقيناً، ويضعفان الاقتصاد. كما أن تباطؤ الهجرة له تأثير كبير؛ فقد كان من المتوقع العام الماضي أن يكون الاقتصاد أكبر بنسبة 3% بحلول عام 2034 بناءً على افتراضات قديمة عن تدفق المهاجرين.
المكاسب التي يحققها الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على التغلب على هذا العبء الذي تسببه السياسات. والنظر إلى الطفرة التقنية السابقة يوضح الصورة: ففي أوائل التسعينيات، كان نمو إنتاجية العمل ضعيفاً، بمتوسط أقل من 1%. لكنه ارتفع إلى 3% بنهاية العقد بفضل الحوسبة وثورة الإنترنت، ما ساعد الاقتصاد على الازدهار وتمكنت الحكومة الفيدرالية من موازنة ميزانيتها لأول مرة في التاريخ الحديث. قد يكون هناك شيء مشابه يجري الآن.
الرؤساء لا يتحكمون في دورات الأعمال، ولا يمكنهم فعل الكثير لتغيير الاتجاهات الديموغرافية أو خفض أسعار المواد الغذائية. في الأوقات الجيدة، يحصل الساسة على قدر مبالغ فيه من الفضل؛ وفي الأوقات السيئة، يواجهون قدراً مبالغاً فيه من اللوم.
لكن في الوقت الراهن، السياسات تتلقى قدراً أقل من اللوم مما تستحقه. إذ تشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية وحدها ستجعل الاقتصاد أصغر بنسبة 0.4% بشكل دائم عما كان سيكون عليه، وذلك أساساً عبر خفض الإنتاجية والاستثمار. حقيقة أن الاقتصاد سيستفيد بشكل كبير من التقدم التكنولوجي لا تعني أن أدوات التحكم في الاقتصاد غير مهمة، أو أن سوء إدارتها لن يكون مدمراً على المدى البعيد.
إذا كان التاريخ مرشداً، فإن هذه التكنولوجيا الثورية ستغير العالم، ولكن ليس من دون إحداث فوضى اقتصادية. هذه هي قصة انفجار فقاعة الإنترنت، و”هوس السكك الحديدية” في بريطانيا في القرن التاسع عشر. في الحالتين، تدفق المستثمرون نحو مشاريع غير مربحة في نهاية المطاف. حصلت Pets.com على التمويل. وكذلك حصلت خطوط السكك الحديدية المتنافسة بين ليفربول وليدز على تمويل. الفقاعات تنفجر، الأسواق المالية تنهار، المستثمرون يتكبدون الخسائر، ويفقد الناس سبل عيشهم.
قد يكون أمامنا نزوح واسع النطاق من القوى العاملة. يمكن أن تؤدي الأتمتة إلى توسيع فجوة عدم المساواة العالمية. قد تلوح أزمة مالية في الأفق. فشركات التأمين المدعومة من صناديق الأسهم الخاصة تقوم بتحويل أقساط عملائها نحو استثمارات في الطاقة والبنية التحتية اللازمة لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، تماماً كما فعلت البنوك قبل الأزمة المالية بتمويل طفرة الرهن العقاري التي لم تفهمها بالكامل.
أو، بشكل أقل دراماتيكي، قد يستغرق الذكاء الاصطناعي وقتاً لتحقيق إمكاناته التحولية. ففي عام 1987، قال الاقتصادي روبرت سولو مازحاً: “يمكنك رؤية عصر الكمبيوتر في كل مكان إلا في إحصاءات الإنتاجية”. وجاءت تلك المكاسب لاحقاً، لكنها استغرقت سنوات لتتحقق.
غالباً ما تجد الأسواق وسائل لإجبار صانعي السياسات على الانضباط. لكن طفرة الذكاء الاصطناعي، على النقيض، تخفي مشاكل حقيقية. ولتجاوز هذه اللحظة بسلاسة، يجب وضع سياسات توسع اقتصادنا وتزيد من مرونته. وعلى أقل تقدير، ينبغي تجنب السياسات الخاطئة التي تنتهجها إدارة ترامب والتي تضعفه.
نشرت هذه المقالة في الأصل في نيويورك تايمز.