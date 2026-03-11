الاقتصاد العالمي في "عين العاصفة" مع انسداد شريان هرمز

قال محللون إن ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات الشديدة التي تنتشر في قطاعات الشحن والطيران والتجارة بسبب تصاعد الصراع العسكري الإسرائيلي الإيراني تثير مخاطر الركود العالمي والتضخم.

يواجه الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي صدمات شديدة منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير 2026، حيث قفزت أسعار النفط إلى ما يقرب من 120 دولارًا للبرميل وظل مضيق هرمز مغلقًا بسبب التهديدات الإيرانية، مما أدى فعليًا إلى إزالة 15 مليون برميل يوميًا من النفط من الإمدادات العالمية وتعطيل عمليات شركات الشحن في المنطقة، مما يعيق تدفق الطاقة والسلع.

وفقًا لمنصة الاستخبارات والإنتاجية العالمية GlobalData، فإن هذه الاضطرابات في التجارة وأسعار الطاقة “تزيد من مخاطر الركود العالمي والتضخم.”

“يتسع النطاق العملياتي للحرب إلى ما هو أبعد من الأهداف العسكرية المباشرة ويؤثر الآن بشكل مادي على النشاط التجاري. نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من 5000 ضربة داخل إيران، مستهدفة الدفاعات الجوية والبنية التحتية البحرية ومنشآت الصواريخ الباليستية. وردت إيران باستهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. وقد أدى ذلك إلى خلق بيئة تهديد مرتفعة للبنية التحتية الحيوية وطرق التجارة عبر الحدود في الخليج،” قالت.

أسعار النفط تحت الأضواء

كشفت أحدث البيانات أن أكثر من 200 سفينة تقطعت بها السبل بسبب إغلاق مضيق هرمز. بعد أن وصلت أسعار النفط إلى ما يقرب من 120 دولارًا للبرميل، انخفضت، لتتداول حوالي 90 دولارًا للبرميل بعد ظهر الأربعاء. تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية أكثر من الضعف.

يتوقع المحللون أن يصل سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل إذا طال أمد الصراع العسكري الإقليمي وظل مضيق هرمز مغلقًا لفترة أطول.

“تؤثر تكاليف الوقود المرتفعة بشكل مباشر على النقل والتوزيع، حيث وصل سعر الديزل الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عامين عند 4.04 دولار للغالون – مما يزيد من احتمالية تجدد ضغوط التضخم عبر اقتصادات متعددة،” قالت.

في غضون ذلك، حذرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي (IMF)، في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الصراع العسكري في الشرق الأوسط يؤجج مخاطر التضخم.

وأضافت أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة، إذا استمر لمعظم العام، يمكن أن يضيف 40 نقطة أساس إلى التضخم العالمي.

“الاضطراب المؤسسي شديد بالفعل في عدة قطاعات. علقت قطر للطاقة والعديد من مصافي الخليج الإنتاج أو أعلنت عن قوة قاهرة بسبب الضربات المباشرة والحصار اللوجستي،” قال رامنيفاس موندا، مدير الشركات والبحوث الاقتصادية في جلوبال داتا.

“أوقفت مجموعات شحن كبرى مثل ميرسك عملياتها في الخليج، مع إعادة توجيه العديد من السفن حول رأس الرجاء الصالح وإضافة 10-15 يومًا إلى الرحلات إلى جانب زيادة حادة في استهلاك الوقود. كما تضرر قطاع الطيران بشدة، حيث أوقفت شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى خسائر فورية لشركات الطيران واقتصادات السياحة التابعة،” قال.