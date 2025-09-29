الاقتصاد العالمي : تحول استراتيجي مع تركيزالدول على الاستقلالية

أكد الشعار أن القطاعات التي كانت تُعتبر هامشية في السابق أصبحت الآن محورية للأمن القومي والمرونة الاقتصادية. وقال: "الدفاع، والطاقة، والغذاء، والمياه، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، أصبحت الآن موارد استراتيجية". على سبيل المثال، تستثمر أوروبا بكثافة في الكهرباء، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، بينما تزيد في الوقت نفسه من إنفاقها الدفاعي في ظل تراجع الاعتماد على المظلة الأمنية التقليدية لحلف الناتو.