الاقتصاد الأخضر والاستدامة الحقيقية.. ضرورة الفصل بين المفهوم والوسيلة

لذلك، في عصر التحول البيئي العميق، سيكون من الأخلاقي النظر في بدائل لهذا المصطلح. فلا يمكن بناء الآمال على أساس من الارتباك. ولتحقيق الدقة المفاهيمية والإنصاف، يمكن ببساطة الإشارة إلى الاقتصاد الأخضر باعتباره اقتصادًا مستدامًا متكاملًا أو اقتصادًا تحويليًا، لأن الاقتصاد الأخضر لا يعني الاقتصاد المستدام. نقطة آخر السطر.