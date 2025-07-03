الاستعداد المالي للطوارئ: حماية أصولك وضمان راحة البال

يقول المستشارون الماليون إنه من المفيد تخصيص بضع دقائق للتحقق من مدى تأثرك بخطر الحرب. يقول ستيف كرونين، مؤسس DeadSimpleSaving.com: "ستنامون براحة بال ليلتكم وأنتم تعلمون أن أموالكم ليست كلها في المنطقة. حان الوقت لتنويع استثماراتكم".

حتى في أوقات السلم، من المفيد أن يكون لديك خطة طوارئ مالية في حال حدوث أي طارئ، سواءً كان ذلك يتعلق بدخلك أو اقتصادك أو على الصعيد الجيوسياسي. تقول كارول غلين، مدربة ومرشدة مالية شخصية: "من الحكمة دائمًا أن يكون لديك خطة طوارئ، ولكن ربما يكون الآن هو الوقت المناسب لتطبيقها. لستَ مضطرًا للعيش في خوف، ولكن عليك أن تكون مستعدًا."

النقود هي الملك

من أهم النصائح أن يكون لديك سيولة نقدية في متناول يدك، ليس فقط في حالات الطوارئ، بل كقاعدة عامة. ينصح الخبراء بالتأكد من وجود مدخرات نقدية تغطي نفقاتك لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر. هذا سيساعدك على حمايتك في حال فقدان وظيفتك، أو مرضك، أو اضطرارك لمغادرة البلاد لرعاية أحد الوالدين المسنين، على سبيل المثال. تتوفر العديد من الحسابات المصرفية ذات الفائدة المرتفعة. يدفع حساب المشرق نيو فائدة بنسبة 6.25% عند تحويل راتبك إلى حسابه، بينما يدفع حساب دبليو آي أو فائدة بنسبة 6%. المنافسة الشريفة بين البنوك مفيدة للمستهلكين.

حساب خارجي

علاوة على ذلك، يقول المستشارون إن امتلاك سيولة نقدية في حساب خارجي، عادةً في بلدك الأم (ويفضل ألا يكون في المنطقة)، يُعدّ تخطيطًا ماليًا جيدًا. ويضيف كرونين: "اعرف كيفية تحويل الأموال إليه بسرعة. اعرف كلمة المرور، وأنشئ حسابًا كمستفيد، واعرف الحدود القصوى للتحويلات، وتدرب على التحويلات من حين لآخر". ويضيف: "في الأوقات الصعبة، السيولة هي الحل الأمثل. الحسابات المصرفية ومحافظ صناديق الأسهم متاحة، والودائع الثابتة المقفلة، ومكافآت نهاية الخدمة، والعقارات غير متاحة".

مع أنني لم أكن بحاجة إليها قط، إلا أنه من الحكمة الاحتفاظ ببعض النقود مع جواز سفرك ووثائقك المهمة. أنصحك بتحديد وجهتك في حال اضطرارك للمغادرة في حالة طارئة، وأن يكون لديك ما يكفي لتغطية تكاليف الرحلة إلى ذلك المكان، بالإضافة إلى بعض نفقات المعيشة. يمكنك بعد ذلك الوصول إلى حسابك المصرفي في الخارج عند استقرارك، كما يضيف غلين.

تنويع

التنويع يعني توزيع أموالك على أصول مختلفة - بعضها نقدًا، وبعضها في الأسهم والسندات، وبعضها في العقارات، وربما في السلع كالذهب. هناك أيضًا حاجة للتنويع ضمن كل فئة أصول. بالنسبة لصناديق الاستثمار، يعني هذا توزيع أموالك على قطاعات ودول مختلفة (التنويع الجغرافي). يقول جلين: "لا تحتفظ بجميع استثماراتك أو أصولك في بلد واحد. فكّر في تخصيص جزء من محفظتك للأسواق العالمية عبر صناديق الاستثمار المتداولة، أو العقارات، أو حسابات التوفير الدولية".

فيما يتعلق بالسيولة النقدية، ينبغي عليك التفكير في تنويع استثماراتك في العملات. قد يعني هذا الاحتفاظ ببعض المدخرات بعملات مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والروبية الهندية للتخفيف من مخاطر أي قيود على العملات المحلية. ويضيف غلين: "احتفظ بحسابات في دول خارج منطقة الصراع، حتى إذا حدث أسوأ ما يمكن وتعذر الوصول إلى الحسابات المحلية، سيظل بإمكانك الوصول إلى النقد. في حين أن الصراع يجعل تنويع الاستثمارات أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإنه يُذكرنا أيضًا بأن السلامة المالية لا تقتصر على تنمية الثروة فحسب، بل تشمل أيضًا الحفاظ على راحة البال".

ملكية

نظراً لشحّ العقارات (إذ يستغرق العثور على مشترٍ وبيعه وقتاً)، فليس هناك الكثير مما يمكنك فعله عندما يتعلق الأمر بالتخطيط المالي للطوارئ. يقول كرونين: "لا يمكنك بيع عقار على عجل بسهولة، خاصةً إذا كان الجميع يسارعون إلى المغادرة". ومع ذلك، هناك إجراءات أخرى يمكنك اتخاذها. إذا كان لديك رهن عقاري على عقارك، فتحدث إلى مصرفك حول مصير خطة السداد في حال اضطرارك لمغادرة البلاد. ويتساءل غلين: "هل سيجمّدون الالتزامات أم سيتوقعون من حاملي الرهن العقاري الاستمرار في السداد ومعاقبة من لا يلتزمون".

ذهب

لطالما عُرف الذهب بأنه ملاذ آمن في أوقات الشدة، وقد بلغ مؤخرًا أعلى مستوياته على الإطلاق. رفع بنك HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب لعام 2025 من 3015 دولارًا إلى 3215 دولارًا للأوقية، وتوقعاته لعام 2026 إلى 3125 دولارًا، مشيرًا إلى ارتفاع المخاطر والديون الحكومية.

يقول كرونين: "إنه الشيء الوحيد الذي يميل للارتفاع في أوقات الأزمات. وكذلك النفط، لكنني لا أنصح بالاستثمار فيه - فهو متقلب للغاية، وحياتك في المنطقة مرتبطة بالنفط على أي حال". لستَ بحاجة لشراء الذهب المادي، فهناك العديد من الصناديق التي تستثمر فيه، لذا فأنت تملكه بشكل غير مباشر. على سبيل المثال، من السهل شراء صندوق iShares Physical Gold عبر وسيط.

لكن كرونين يُحذّر من أمرين. "الذهب في أعلى مستوياته على الإطلاق حاليًا، لذا عليك الشراء عند أعلى مستوياته. الذهب متقلب للغاية، وقد ينهار ويبقى منخفضًا لسنوات عديدة. لذا كن على دراية بما تُقدّم عليه."

كلماته الأخيرة: "المنطقة تتقلب بين حار وبارد. قد تُنسى غارات القصف الأسبوع المقبل. لكنها تُذكرنا - كونوا على أهبة الاستعداد."