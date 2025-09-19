الاستثمار في "بتكوين".. شجاعة رغم المخاطر التقنية

إحدى الحقائق التي أدركتها منذ ذلك الحين بالطبع، هي أن "بتكوين" لم تُخلق من أجل نهاية العالم. بل تم تطويرها لتكون مخزنًا للقيمة يتمتع بالثبات، ولا مركزيًا، ونادرًا — بحيث لا تستطيع أي حكومة إضعافه أو التلاعب به. وهذا ما أصبحت تمثله كوظيفتها الأساسية. فبعد أن انتقلت من الجهل التام إلى نحو 10% فقط من المعرفة، وبدأت في التعامل مع "بتكوين" كاستثمار — أؤمن بأنه سينمو مع الوقت بسبب ندرته واعتماده المتزايد — هناك أمر واحد لم أفكر فيه كثيرًا.