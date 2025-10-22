الاستثمار العالمي يتجه نحو الشارقة

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" في كلمتها الرئيسية:"على مدى عشر سنوات، عكس هذا المنتدى فلسفة الشارقة القائمة ليس على النمو لمجرد النمو، بل على النمو الذي يمكّن المجتمع، ويقوّي المؤسسات، ويضمن استدامة الأجيال القادمة. ويُظهر لنا التاريخ أن الحكومات عندما تستثمر في شعوبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، فإن رؤوس الأموال الأجنبية تتبعها. في الشارقة، أخذنا هذا المبدأ على محمل الجد. وبدلاً من الاعتماد على الحوافز، قمنا ببناء منظومة قوية، وعزّزنا المؤسسات، وحسّنا البنية التحتية، وضَمِنا اليقين والمرونة التنظيمية."