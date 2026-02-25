الاستثمارات الأجنبية والوافدون يقودون طفرة المبيعات في أبوظبي

لسنوات عديدة، كان يُنظر إلى الإمارة كاشوق أكثر تحفظاً وتأنياً، حيث كان تملك الوافدين مقتصرًا في البداية على مناطق استثمارية محددة منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ووفقاً لكرومبتون، فقد تغير هذا التصور بشكل مرئي في السنوات الأخيرة.