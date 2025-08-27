"الاتحاد للمعلومات الائتمانية".. 10 سنوات من الريادة والتميز الوطني

منذ إصدار أول تقرير ائتماني فردي في الدولة في سبتمبر 2014، عززت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (المعروفة سابقًا باسم AECB) قدراتها بشكل كبير من إصدار مليون تقرير ائتماني في عامها الافتتاحي إلى أكثر من 15 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنويًا اليوم. يعكس هذا النمو الطلب المتزايد على المعلومات والبيانات من السجل الائتماني الوطني، الذي أصبح ركيزة أساسية في البنية التحتية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.