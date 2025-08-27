"الاتحاد للمعلومات الائتمانية".. 10 سنوات من الريادة والتميز الوطني

منذ إصدار أول تقرير ائتماني فردي في الدولة في سبتمبر 2014، عززت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (المعروفة سابقًا باسم AECB) قدراتها بشكل كبير من إصدار مليون تقرير ائتماني في عامها الافتتاحي إلى أكثر من 15 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنويًا اليوم. يعكس هذا النمو الطلب المتزايد على المعلومات والبيانات من السجل الائتماني الوطني، الذي أصبح ركيزة أساسية في البنية التحتية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واحتفل الاتحاد مؤخرًا بالذكرى العاشرة لتقديم خدمات التقرير الائتماني في الدولة. وبهذه المناسبة، أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات عملة تذكارية محدودة الإصدار بقيمة 10 دراهم لكل منها، مصنوعة من الفضة. ترمز هذه العملات إلى مساهمة الاتحاد في المجتمع ودوره المتطور في تشكيل مرحلة جديدة من الفهم المالي المستنير.
يعكس تصميم العملة المعدنية الهوية الجديدة لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ويجسد انتقاله من عقد تأسيسه المؤثر إلى حقبة مستقبلية من التعاون المالي مع المجتمع، مبنية على الثقة والابتكار والشمول. ولإثراء المعنى والتجربة، تُغلف كل عملة معدنية لمنع الأكسدة، وتُقدم في علبة جلدية مستدامة المصدر. وعند لمسها بهاتف ذكي، تُستخدم شريحة NFC لفتح رسالة تقدير شخصية للمتلقي، بالإضافة إلى موقع إلكتروني مُصغر وفيديو لإنجازات المكتب.
صرح سعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قائلاً: "هذه العملة التذكارية لا تُمثل تاريخنا فحسب، بل هي تعبير عن تقديرنا للمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تشكيله. على مدار العقد الماضي، أرسينا أسس هذا النظام المالي وأصبحنا جزءًا لا يتجزأ منه. وبينما نتطلع إلى تحقيق رؤية الدولة، ومن خلال رؤى موثوقة، نجدد التزامنا بتمكين اتخاذ القرارات الذكية، وتحقيق الرفاهية والاستقرار المالي.
ومن خلال تحسين التقارير الائتمانية وتخفيف المخاطر، يُمكّن مكتب الاتحاد الائتماني الأفراد والشركات من التحوّل نحو الأفضل. ومع دخوله عقده الثاني، يدعو المكتب المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة والتطلع إلى عصر جديد من التكنولوجيا المالية والتحليلات والشراكة المالية.