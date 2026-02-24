الاتحاد للطيران 2026: جاهزية تامة لـ"الاكتتاب العام" وتوسعات بشرية غير مسبوقة

طرح الرئيس التنفيذي لطيران الاتحاد أن قرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام (IPO) يعود إلى المساهمين، مؤكداً أنه ليس من صلاحيات الإدارة التنفيذية التعليق عليه أو حسم موعده، رغم جاهزية الناقلة من حيث الأداء المالي والحوكمة.

وقال أنتونوالدو نيفيس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي للإعلان عن النتائج المالية، إن الشركة حققت في عام 2025 أرباحاً قياسية بلغت 2.6 مليار درهم، بزيادة 47% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو قوي في أنشطة الركاب والشحن. كما أشار إلى أن ملكية مجموعة الاتحاد للطيران نُقلت في أكتوبر 2022 إلى صندوق ADQ السيادي، ما يجعل قرار الطرح النهائي بيد المساهم.

ورغم التوقعات بأن يكون الاكتتاب من بين الأكثر جذباً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات – خاصة في ظل الأداء القوي لأسواق الطروحات في الخليج وتصدر السوقين السعودي والإماراتي لقيمة الطروحات – شدد نيفيس على أن الشركة لا تربط خططها التوسعية بالحاجة الفورية إلى طرح عام.

على صعيد التوظيف، كشف الرئيس التنفيذي أن الاتحاد ستواصل التوظيف بوتيرة تصل إلى 3000 موظف سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إضافة نحو 20 طائرة سنوياً في الفترة نفسها. وأفاد بأن الشركة استقطبت في 2025 أكثر من 3200 موظف جديد، ورقّت حوالي 2200 موظف داخلياً، بينهم نحو 150 طياراً و1500 من أطقم الضيافة.

وأوضح أن التوظيف في الصفوف الأمامية يبقى أولوية لدعم النمو في السعة التشغيلية والحفاظ على مستوى الخدمة والمرونة التشغيلية. ولفتت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والشؤون المؤسسية في الاتحاد، في تصريحات سابقة، إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة قوتها العاملة إلى 12 ألف موظف بحلول 2030.

وتضم قوة العمل في الاتحاد حالياً موظفين من 152 جنسية، في انعكاس لطبيعة شبكة الشركة العالمية، مع استمرار التركيز على استقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية عبر برامج الطيارين المواطنين ومسارات إعداد القيادات المستقبلية، بما يضمن حضوراً متنامياً للكوادر الوطنية في نجاح الناقلة على المدى الطويل.