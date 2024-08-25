"الاتحاد للطيران" توقف رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان إثر التوترات الإقليمية
ألغت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد25 أغسطس، خدماتها من وإلى تل أبيب وبيروت بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وإغلاق مطار تل أبيب والتطورات الإقليمية المستمرة.
وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران في بيان لصحيفة خليج تايمز: "الرحلات المتأثرة في تل أبيب هي الرحلة EY593 من أبو ظبي (AUH) إلى تل أبيب (TLV) والرحلة EY594 من تل أبيب إلى أبو ظبي. الرحلات المتأثرة في بيروت هي الرحلة EY535 من أبو ظبي إلى بيروت (BEY) والرحلة EY538 من بيروت إلى أبو ظبي" .
وفي وقت سابق، أفادت وكالات الأنباء بأن إسرائيل نفذت ضربات دقيقة في لبنان بهدف إحباط تهديد وشيك من حزب الله ضد إسرائيل. وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في الساعة 0300 بتوقيت جرينتش (7 صباحًا بتوقيت الإمارات) يوم الأحد، بعد الضربات في لبنان.
وقالت جماعة حزب الله إنها نفذت أيضا هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل بعد مقتل أحد قادتها في هجوم إسرائيلي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إعلان حالة الطوارئ يسمح للجيش الإسرائيلي بإصدار تعليمات لمواطني إسرائيل، بما في ذلك الحد من التجمعات وإغلاق المواقع التي قد يكون ذلك مناسبا".
وأعلنت سلطة الطيران المدني الإسرائيلية، الأحد، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون الرئيسي في تل أبيب بعد تعليق قصير بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على أهداف لحزب الله في لبنان.
قالت شركة الاتحاد للطيران، التي يقع مقرها في أبوظبي، إن الركاب الذين حجزوا رحلات إلى إسرائيل ولبنان يحصلون على المساعدة في ترتيبات سفرهم.
وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران: "تراقب الاتحاد الوضع في جميع أنحاء المنطقة وتواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع السلطات ... إن سلامة ضيوفنا وطاقمنا هي أولويتنا الأولى ونحن نأسف لأي إزعاج ناتج عن هذا الإلغاء".