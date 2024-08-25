"الاتحاد للطيران" توقف رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان إثر التوترات الإقليمية

وفي وقت سابق، أفادت وكالات الأنباء بأن إسرائيل نفذت ضربات دقيقة في لبنان بهدف إحباط تهديد وشيك من حزب الله ضد إسرائيل. وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في الساعة 0300 بتوقيت جرينتش (7 صباحًا بتوقيت الإمارات) يوم الأحد، بعد الضربات في لبنان.

وقالت جماعة حزب الله إنها نفذت أيضا هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل بعد مقتل أحد قادتها في هجوم إسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إعلان حالة الطوارئ يسمح للجيش الإسرائيلي بإصدار تعليمات لمواطني إسرائيل، بما في ذلك الحد من التجمعات وإغلاق المواقع التي قد يكون ذلك مناسبا".

وأعلنت سلطة الطيران المدني الإسرائيلية، الأحد، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون الرئيسي في تل أبيب بعد تعليق قصير بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على أهداف لحزب الله في لبنان.