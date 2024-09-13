الاتحاد للطيران تضاعف رحلاتها إلى أوروبا العام المقبل
أعلنت الاتحاد للطيران عن خطط لزيادة جداول الرحلات وتحسين أوقات السفر بين أبوظبي والعديد من المدن الأوروبية الكبرى اعتباراً من الصيف المقبل. وتهدف الشركة إلى تعزيز الاتصال الجوي من خلال تقديم رحلات يومية مزدوجة على مدار العام إلى وجهات رئيسية تشمل باريس، ميلانو، روما، مانشستر، فرانكفورت، ميونيخ، زيوريخ، برشلونة، ومدريد.
وابتداءً من يناير المقبل، ستزداد الرحلات إلى باريس لتصبح 14 رحلة أسبوعياً، مما يوفر خيارات أكثر للمسافرين. واعتباراً من ديسمبر 2024، ستشهد ميلانو زيادة مماثلة لتصل إلى 14 رحلة أسبوعياً، مع تطبيق نفس الجدول الزمني على رحلات مانشستر بدءاً من الشهر ذاته.
كما ستنضم روما وفرانكفورت إلى قائمة الوجهات التي تضم 14 رحلة أسبوعياً اعتباراً من فبراير 2025، تليها ميونيخ وزيورخ في مايو 2025. وستبدأ برشلونة في الاستفادة من 14 رحلة أسبوعية ابتداءً من يونيو 2025، بينما ستلحق بها مدريد في يوليو 2025.
وبالإضافة إلى هذه الرحلات، من المقرر زيادة عدد الرحلات الموسمية إلى مالقة لتصبح خمس رحلات أسبوعياً، مما يوفر المزيد من الخيارات للمسافرين خلال فصل الصيف.
يتيح الجدول الزمني المحدث، المتاح الآن للحجز، للمسافرين مغادرة الرحلات في الساعة 2 ظهراً، بالإضافة إلى مجموعة أوسع من خيارات الوصول والمغادرة في الصباح والمساء. مما يجعل السفر من وإلى أوروبا أكثر مرونة و سهولة وراحة.
تواصل الاتحاد للطيران توسيع شبكتها العالمية من خلال زيادة عدد الرحلات إلى وجهات رئيسية خارج أوروبا. على سبيل المثال، ستوفر الشركة رحلات يومية إلى بالي خلال موسم الصيف، بينما ستزيد رحلاتها إلى سيدني لتصبح 10 رحلات أسبوعياً.
وقال "أريك دي"، الرئيس التنفيذي للإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "نحن نحقق وعدنا الاستراتيجي بتوفير خدماتنا إلى المزيد من الوجهات الرئيسية مرتين يومياً بأسرع ما يمكن. يؤكد جدولنا الصيفي التزامنا بالنمو ودعم السياحة في أبوظبي. فمن خلال توفير مغادرة في الساعة 2 ظهراً من أبوظبي، نقدم للضيوف جدول اوقات يتزامن مع أوقات المغادرة من فنادقهم، مما يتيح لهم الاستفادة القصوى من إقامتهم في مدينتنا الجميلة.
وأضاف أيضاً: "كما توفر الرحلات الصباحية للسائحين فرصة الوصول المبكر إلى الفندق، مما يمنحهم وقتاً إضافياً لاستكشاف معالم المدينة. في الوقت نفسه، تعد الرحلات المسائية مثالية لأولئك الذين يفضلون الانتقال السلس بعد العمل أو الالتزامات الأخرى. بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، فإن الجداول الزمنية تستوعب أيام العمل الكاملة في بداية ونهاية رحلتهم، مما يوفر لهم تجربة سفر مريحة ومرنة."
أوضح أريك قائلاً: 'إن التزامنا بتقديم تجارب سفر استثنائية أصبح أقوى من أي وقت مضى. نحن نقدم رحلات إلى الوجهات التي يفضلها ضيوفنا، مع خيارات مرنة تتناسب مع جداولهم الزمنية. ويسعدنا أن نضيف وارسو وبراغ إلى شبكتنا، ويمكن للمسافرين التطلع إلى الإعلان عن المزيد من المسارات قريباً جداً.'"