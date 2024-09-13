الاتحاد للطيران تضاعف رحلاتها إلى أوروبا العام المقبل

أعلنت الاتحاد للطيران عن خطط لزيادة جداول الرحلات وتحسين أوقات السفر بين أبوظبي والعديد من المدن الأوروبية الكبرى اعتباراً من الصيف المقبل. وتهدف الشركة إلى تعزيز الاتصال الجوي من خلال تقديم رحلات يومية مزدوجة على مدار العام إلى وجهات رئيسية تشمل باريس، ميلانو، روما، مانشستر، فرانكفورت، ميونيخ، زيوريخ، برشلونة، ومدريد.