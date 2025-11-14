الاتحاد للطيران تسجل أقوى أداء في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025

وظل الأداء التشغيلي قوياً، حيث ارتفع الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة سبعة وعشرين في المئة على أساس سنوي ليصل إلى أربعة مليارات وثلاثمائة مليون درهم، ما يعكس تحسناً في هامش الربح ليصل إلى عشرين في المئة، بزيادة نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واستمر توليد التدفقات النقدية بقوة، إذ بلغت التدفقات النقدية التشغيلية نحو ستة مليارات درهم، بزيادة تجاوزت أربعين في المئة مقارنة بالعام الماضي.