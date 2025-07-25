الاتحاد للطيران تتسلم أول طائرة إيرباص A321LR

استلمت الاتحاد للطيران، اليوم الخميس، طائرتها الأولى من طراز إيرباص A321LR في منشأة إيرباص في هامبورغ بألمانيا، وذلك في إطار مواصلة الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة توسيع شبكة مساراته بشكل مكثف.
يأتي تسليم الطائرة الجديدة في الوقت الذي أطلقت فيه شركة الطيران، ومقرها أبوظبي، أو أعلنت عن 27 وجهة جديدة خلال عام واحد، في إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو. ستدخل الطائرة الخدمة التجارية في 1 أغسطس 2025، حيث ستُسيّر رحلاتها أولاً إلى بوكيت، قبل أن تُسيّر رحلات إلى وجهات تشمل الجزائر، وبانكوك، وشيانغ ماي، وكوبنهاغن، ودوسلدورف، وكولكاتا، وكرابي، وكراكوف، وميدان، وميلانو، وباريس، وبنوم بنه، وفوكيت، وتونس، وزيورخ.
علاوة على ذلك، سيتم تسليم تسع طائرات من طراز A321LR خلال عام 2025 حيث تهدف شركة الطيران إلى نقل 38 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.
قال أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يشهد اليوم لحظة استثنائية للاتحاد للطيران، حيث نستقبل طائرةً تُغير كل ما كنا نعتقد أنه ممكن على متن طائرة ذات ممر واحد. تُمكّننا طائرة A321LR من خدمة المزيد من الوجهات بنفس التجربة المتميزة التي يتوقعها ضيوفنا في جميع درجات السفر، مما يُجسّد التزامنا بتوفير الفخامة على جميع المستويات".
وقال نيفز إن هذه الطائرة الجديدة "ستساهم في تشكيل نمو شركات الطيران وستكون العمود الفقري لنموها".
وأضاف أن الاتحاد للطيران ستحصل على 30 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وقال: "سنحصل هذا العام على حوالي 10 طائرات، و10 أخرى العام المقبل، ثم على حوالي خمس طائرات".
وقال بينوا دو سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في إيرباص، إن الطائرة الجديدة تضع معيارًا جديدًا للراحة في فئة الطائرات ذات الممر الواحد وتمهد الطريق لمزيد من الاتصال مع توسع الاتحاد للطيران في عملياتها من مركزها في أبوظبي.
وقال الباكر: "إن تسليم أول طائرة إيرباص A321LR لشركة الاتحاد للطيران، المستأجرة من إيركاب، يعد رمزاً قوياً للابتكار والشراكة، وتعزيز العلاقة الطويلة الأمد بين إيرباص ودولة الإمارات العربية المتحدة".
توفر طائرة إيرباص A321LR الجديدة كليًا من الاتحاد للطيران راحة واسعة النطاق على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى.
من أبرز ميزات طائرة الاتحاد للطيران A321LR شبكة واي فاي عالية السرعة، تصل سرعتها إلى 1 جيجابايت في الثانية، مما يتيح للمسافرين البث المباشر وممارسة الألعاب وتصفح الإنترنت طوال رحلتهم. يضمن هذا الاتصال من البوابة إلى البوابة، عند السماح به، استمرار إنتاجية المسافرين وترفيههم.
كشفت شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أن تغطية شبكة Wi-Fi الكاملة على الطرق الآسيوية ستكون متاحة اعتباراً من سبتمبر 2025.
تتميز طائرة A321LR بثلاث مقصورات، بما في ذلك أول جناح درجة أولى ضيق البدن من الاتحاد للطيران، وهو مساحات خاصة مغلقة بأبواب منزلقة وأسرة مسطحة بالكامل، وهي مخصصة عادةً لعمليات الطائرات عريضة البدن على الرحلات الطويلة. يتميز كل جناح درجة أولى مواجه للنافذة بشاشة كبيرة بدقة 4K مقاس 20 بوصة، وخاصية الاقتران عبر البلوتوث، وشحن لاسلكي، ومساحة إضافية لجلوس مرافق.
تتميز مقصورة درجة رجال الأعمال في الطائرة، التي تتسع لـ 14 مقعدًا، بمقاعد عريضة بتصميم متعرج، مما يتيح لكل راكب الوصول المباشر إلى الممرات وإطلالته من النافذة. يحتوي كل مقعد على شاشة 4K قياس 17.3 بوصة، وسماعات رأس بتقنية البلوتوث، وشحن لاسلكي.
في الدرجة السياحية، 144 مقعدًا مُجهّزة بشاشات لمس 4K قياس 13.3 بوصة، وشحن USB، واتصال بلوتوث. وتتميز الكابينة بخزائن علوية أكبر لتوفير مساحة أمتعة أكبر من الطائرات ضيقة البدن التقليدية.