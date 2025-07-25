الاتحاد للطيران تتسلم أول طائرة إيرباص A321LR

يأتي تسليم الطائرة الجديدة في الوقت الذي أطلقت فيه شركة الطيران، ومقرها أبوظبي، أو أعلنت عن 27 وجهة جديدة خلال عام واحد، في إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو. ستدخل الطائرة الخدمة التجارية في 1 أغسطس 2025، حيث ستُسيّر رحلاتها أولاً إلى بوكيت، قبل أن تُسيّر رحلات إلى وجهات تشمل الجزائر، وبانكوك، وشيانغ ماي، وكوبنهاغن، ودوسلدورف، وكولكاتا، وكرابي، وكراكوف، وميدان، وميلانو، وباريس، وبنوم بنه، وفوكيت، وتونس، وزيورخ.