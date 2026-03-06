الاتحاد للطيران تستعيد رحلاتها بجدول تشغيل "محدود وآمن"

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت الاتحاد للطيران يوم الجمعة أنها ستستأنف جدول رحلات تجارية محدودًا اعتبارًا من اليوم 6 مارس 2026، وستعمل بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.
سيتم استيعاب الضيوف الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إجراء حجز جديد، تتوفر التذاكر للبيع أيضًا على http://etihad.com.
ومع ذلك، حثت شركة الطيران الضيوف وأفراد الجمهور على عدم السفر إلى المطار ما لم يتم الاتصال بهم مباشرة من قبل الاتحاد للطيران أو كان لديهم حجز مؤكد على إحدى هذه الرحلات الجديدة.
تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع السلطات المختصة بعد تقييمات مكثفة للسلامة والأمن. وقالت الاتحاد للطيران إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب ولن تشغل الرحلات إلا بعد استيفاء جميع معايير السلامة.
تتوفر أحدث المعلومات على http://etihad.com.
الاتحاد للطيران/X
تظل جميع الخدمات التجارية المجدولة الأخرى من وإلى أبوظبي معلقة. ستتم إضافة وجهات إضافية وإبلاغها من قبل شركة الطيران حسبما تسمح الظروف.
سيتلقى الضيوف المتأثرون اتصالاً مباشرًا من الاتحاد للطيران يؤكد حالة رحلتهم ويوضح الخيارات المتاحة. تم تشجيع الضيوف على التأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم ومراقبة بريدهم الإلكتروني للحصول على مزيد من التحديثات.
نصحت الاتحاد للطيران الضيوف بما يلي:
تحقق من حالة رحلتهم على http://etihad.com قبل السفر إلى المطار.
تأكد من أن تفاصيل الاتصال الخاصة بهم محدثة في حجزهم.
يمكن للضيوف الذين يحملون تذاكر الاتحاد الصادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، مع تواريخ سفر أصلية حتى 21 مارس 2026، إعادة الحجز مجانًا على الرحلات التي تشغلها الاتحاد حتى 15 مايو 2026.
يمكن للضيوف على جميع رحلات الاتحاد حتى 21 مارس طلب استرداد الأموال على http://etihad.com/en/help/refund-form أو من خلال وكيل سفرهم.
يجب على الضيوف الذين حجزوا من خلال وكيل سفر الاتصال بوكيلهم مباشرة.
تم تشجيع الضيوف الذين يطلبون استرداد الأموال على استخدام نموذج طلب استرداد الأموال.