الاتحاد للطيران تستعيد رحلاتها بجدول تشغيل "محدود وآمن"

تحقق من حالة رحلتهم على http://etihad.com قبل السفر إلى المطار.

تأكد من أن تفاصيل الاتصال الخاصة بهم محدثة في حجزهم.

يمكن للضيوف الذين يحملون تذاكر الاتحاد الصادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، مع تواريخ سفر أصلية حتى 21 مارس 2026، إعادة الحجز مجانًا على الرحلات التي تشغلها الاتحاد حتى 15 مايو 2026.

يمكن للضيوف على جميع رحلات الاتحاد حتى 21 مارس طلب استرداد الأموال على http://etihad.com/en/help/refund-form أو من خلال وكيل سفرهم.