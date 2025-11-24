الاتحاد للطيران تدشن طائرة A380 إلى طوكيو صيف 2026

أعلنت الاتحاد للطيران أنها ستبدأ تشغيل طائرتها A380 إلى "ناريتا، طوكيو" اعتبارًا من 16 يونيو 2026.

ستعمل الرحلة ذات الطابقين بين مطار زايد أبوظبي الدولي (AUH) ومطار ناريتا الدولي (NRT)، في الوقت المناسب لموسم السفر الصيفي المزدحم.

قال أريك دي، الرئيس التنفيذي للإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "لقد شهدنا طلبًا قويًا من العملاء للحصول على المزيد من المقاعد إلى اليابان، وتتيح لنا طائرة A380 تقديم ذلك. الطائرة مناسبة بشكل خاص لهذا الخط، نظرًا لأهمية السفر التجاري بين الإمارات واليابان، وهما دولتان تربطهما علاقات اقتصادية وثقافية عميقة."

زيادة السعة تفتح عاصمة الإمارات أمام المزيد من المسافرين اليابانيين، سواء كمحطة توقف أو كوجهة للاستكشاف.

تنضم طوكيو إلى شبكة A380 للاتحاد إلى جانب لندن وباريس وتورونتو وسنغافورة. تقدم الطائرة المزيد من المقاعد وأيضًا تجربة سفر فاخرة، بما في ذلك الجناح الوحيد في العالم المكون من ثلاث غرف على متن طائرة.