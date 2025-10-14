الاتحاد للطيران تُحوّل الهند سوقها الأكبر إلى "فئة ممتازة" لتعزيز النمو

تعمل الاتحاد للطيران على تعزيز استراتيجية نموها مع التركيز المتجدد على الهند - إحدى أكبر ثلاث أسواق عالمية لها - حيث تعمل شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها على مضاعفة خدماتها المتميزة وشراكاتها الاستراتيجية وإدارة السعة الذكية للحفاظ على الزخم وسط مساحة محدودة لتوسيع المقاعد.

وتشغل الاتحاد للطيران 185 رحلة أسبوعياً عبر 11 مدينة هندية، وقد استفادت بالكامل من حصتها الأسبوعية من المقاعد البالغة 50 ألف مقعد بموجب الاتفاقية الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة.

ومع فرض الحد الأقصى للرحلات الإضافية، تستكشف شركة الطيران الآن "طرقًا ذكية" لتعميق أعمالها في الهند من خلال تجربة عملاء متميزة وتجزئة مستهدفة، بحسب خافيير عليجا، نائب الرئيس للمبيعات العالمية والتوزيع في الاتحاد للطيران.

تظل الهند محورًا أساسيًا لاستراتيجية شبكة الاتحاد للطيران طويلة المدى. ومع استمرار محدودية الطاقة الاستيعابية، نعمل على تعزيز القيمة من خلال منتجات مُحسّنة، وعروض مُصممة خصيصًا لمسافري الدرجات الممتازة والشركات، وشراكات استراتيجية، كما أشار عليجا.

تُعدّ الهند بالفعل من أكبر أسواق الاتحاد للطيران من حيث أعداد المسافرين، والروابط التجارية، وسفر المغتربين. وتُعدّ مساراتها من أبوظبي إلى المدن الهندية الكبرى - بما في ذلك دلهي، ومومباي، وبنغالورو، وحيدر أباد، وتشيناي، وكوتشي - من بين القطاعات الأكثر حمولةً على متن رحلاتها. ولذلك، تتمحور استراتيجية الشركة حول تمايز المنتجات بدلاً من توسيع حجم الرحلات.