الاتحاد للطيران تُحوّل الهند سوقها الأكبر إلى "فئة ممتازة" لتعزيز النمو

تعمل الاتحاد للطيران على تعزيز استراتيجية نموها مع التركيز المتجدد على الهند - إحدى أكبر ثلاث أسواق عالمية لها - حيث تعمل شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها على مضاعفة خدماتها المتميزة وشراكاتها الاستراتيجية وإدارة السعة الذكية للحفاظ على الزخم وسط مساحة محدودة لتوسيع المقاعد.
وتشغل الاتحاد للطيران 185 رحلة أسبوعياً عبر 11 مدينة هندية، وقد استفادت بالكامل من حصتها الأسبوعية من المقاعد البالغة 50 ألف مقعد بموجب الاتفاقية الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة.
ومع فرض الحد الأقصى للرحلات الإضافية، تستكشف شركة الطيران الآن "طرقًا ذكية" لتعميق أعمالها في الهند من خلال تجربة عملاء متميزة وتجزئة مستهدفة، بحسب خافيير عليجا، نائب الرئيس للمبيعات العالمية والتوزيع في الاتحاد للطيران.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تظل الهند محورًا أساسيًا لاستراتيجية شبكة الاتحاد للطيران طويلة المدى. ومع استمرار محدودية الطاقة الاستيعابية، نعمل على تعزيز القيمة من خلال منتجات مُحسّنة، وعروض مُصممة خصيصًا لمسافري الدرجات الممتازة والشركات، وشراكات استراتيجية، كما أشار عليجا.
تُعدّ الهند بالفعل من أكبر أسواق الاتحاد للطيران من حيث أعداد المسافرين، والروابط التجارية، وسفر المغتربين. وتُعدّ مساراتها من أبوظبي إلى المدن الهندية الكبرى - بما في ذلك دلهي، ومومباي، وبنغالورو، وحيدر أباد، وتشيناي، وكوتشي - من بين القطاعات الأكثر حمولةً على متن رحلاتها. ولذلك، تتمحور استراتيجية الشركة حول تمايز المنتجات بدلاً من توسيع حجم الرحلات.
أطلقت الاتحاد للطيران أحدث طائراتها من طراز إيرباص A321LR، التي تضم أجنحة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال التي يمكن تحويلها إلى سرير مسطح وكبائن الدرجة السياحية من الجيل التالي، على العديد من الخطوط الإقليمية والمتوسطة المدى، مما يوفر للمسافرين المتجهين إلى الهند نفس الخدمة الراقية المخصصة عادةً للوجهات طويلة المدى.
يتماشى نهج الاتحاد للطيران المُركّز على الهند مع مساعيها التوسعية العالمية الأوسع نطاقًا، والتي تكتسب زخمًا متزايدًا بعد مرحلة من توحيد الشبكات وإعادة هيكلتها. وقد شهدت الشركة مؤخرًا أحد أكثر أسابيعها طموحًا في تاريخها، بإطلاقها أربعة مسارات جديدة - إلى كرابي (تايلاند)، وميدان (إندونيسيا)، وبنوم بنه (كمبوديا)، وأديس أبابا (إثيوبيا) - وقد نفدت جميعها بعد فترة وجيزة من إطلاقها.
بهذه الرحلات الجديدة، يرتفع إجمالي وجهات الاتحاد للطيران إلى 86 وجهة، مع إضافة ثماني وجهات أخرى خلال شهرين، و31 مدينة جديدة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ومن المقرر إضافة رحلات إلى كابول، ودمشق، وبالما دي مايوركا، وزنجبار في النصف الأول من عام 2026.
قال أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "كان هذا أسبوعًا استثنائيًا للاتحاد للطيران، حيث نضم أربع مدن جديدة نابضة بالحياة إلى خريطتنا العالمية". وأضاف: "من خلال إطلاق أربع وجهات جديدة في أربع دول مختلفة خلال أسبوع واحد فقط، نُظهر كيف أصبحت الاتحاد للطيران أكثر مرونة وطموحًا وسهولة في الوصول. تُمكّننا الاستثمارات الاستراتيجية في الطائرات الحديثة مثل A321LR من النمو بسرعة وكفاءة. تتمثل مهمتنا في الوصول إلى أكثر من 125 وجهة بحلول عام 2030، متجاوزين بذلك التوقعات".
يُترجم هذا الزخم إلى نتائج مالية قوية. سجّلت الاتحاد للطيران أرباحًا قياسية للنصف الأول من العام بلغت 1.1 مليار درهم إماراتي (306 ملايين دولار أمريكي) للأشهر الستة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 32% عن العام السابق. وعزت الشركة هذه الزيادة إلى الطلب القوي على المسافرين، وارتفاع معدلات الإشغال، وتحسين الكفاءة، والنمو في قطاعي نقل الركاب والشحن. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نقلت الاتحاد للطيران 16.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 18% عن الفترة نفسها من عام 2024. وبلغ أسطولها التشغيلي 115 طائرة بنهاية سبتمبر، تخدم 82 وجهة ركاب حول العالم.
قال نيفز: "شهد شهر سبتمبر أداءً قويًا آخر للاتحاد للطيران، مع استمرار ارتفاع الطلب مع دخولنا فترة ما بعد الصيف. ويستمر النمو السنوي في جميع المؤشرات الرئيسية، مما يعكس قوة شبكتنا ومكانة أبوظبي المتنامية كوجهة عالمية.
يتماشى توسع الاتحاد للطيران في الهند بشكل مثالي مع رؤية أبوظبي الأوسع نطاقًا، والرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران، ومنافسة مباشرة مع دبي والدوحة. تُمكّن شراكات الشركة مع طيران الهند، وفيستارا، وإنديغو من ربط سلس بين المدن الهندية الثانوية، مع دعم السياحة والتجارة الوافدة. وقد عززت شبكة الرمز المشترك وتحالفات الولاء الوصول إلى الأسواق الهندية من الفئتين الثانية والثالثة دون الحاجة إلى سعة إضافية.
ويقول المحللون إن نهج الاتحاد للطيران في تعميق القيمة داخل الطرق الحالية - من خلال الخدمة المتفوقة، وتكامل الولاء، والشرائح ذات العائد المرتفع - هو استجابة عملية لسقف المقاعد.
قال أحد كبار مستشاري الطيران: "تتماشى الاتحاد للطيران مع توجهات الترقية إلى شركات طيران متميزة في قطاع الطيران الهندي". وأضاف: "مع نمو سريع للطبقة المتوسطة العليا، يتطور سوق السفر الخارجي في الهند من التركيز على الأسعار إلى التركيز على التجربة. وتُعدّ مقصورات الاتحاد المتميزة وشراكاتها الخيار الأمثل لهذا التحول".
وقال كيه في موراليدهاران، رئيس جمعية وكلاء السفر في ولاية كيرالا: "في حين تتطلع الاتحاد للطيران إلى 125 وجهة بحلول عام 2030، ستظل الهند واحدة من أهم ركائزها الحيوية - ليس فقط كمصدر للركاب، ولكن كشريك في شبكة طيران عالمية سريعة التطور".
الاتحاد للطيران في أبوظبي تسجل أرباحًا قياسية في الربع الأول من عام 2025 الاتحاد للطيران ملتزمة بهدف 34 مليونًا على الرغم من الخلاف حول التعريفات الجمركية ومشاكل التسليم، كما يقول الرئيس التنفيذي