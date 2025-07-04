الاتحاد للطيران تحتفل بأول رحلة إلى أتلانتا

حطّت الاتحاد للطيران في أتلانتا لأول مرة، موسعةً بذلك حضورها في الولايات المتحدة، وربطت القلب الثقافي والتجاري لجنوب شرق الولايات المتحدة بأبوظبي وما بعدها. ويمثل هذا الإطلاق إنجازًا جديدًا في مسيرة توسع الاتحاد في أمريكا الشمالية.
هبطت أول رحلة لشركة الاتحاد للطيران من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في الثاني من يوليو، ما يجعل أتلانتا خامس وجهة أمريكية ضمن شبكة الاتحاد للطيران العالمية، بعد مدينة نيويورك وشيكاغو وواشنطن العاصمة وبوسطن.
يستفيد المسافرون من أبوظبي من سهولة الوصول إلى مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) في مطار زايد الدولي، وهو الوحيد من نوعه في المنطقة. يتيح هذا المركز للمسافرين إنهاء إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية قبل المغادرة، والوصول إلى الولايات المتحدة كمسافرين محليين، وتوفير وقت ثمين عند الوصول.
وتلبي الرحلة الجديدة الطلب المتزايد على السفر بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، حيث تلبي احتياجات مسافري الأعمال، والسائحين، وأولئك الذين يزورون الأصدقاء والعائلات.
تم إطلاق خط أتلانتا بأربع رحلات أسبوعيًا، لكن معدلات التحميل القياسية والحجوزات المبكرة المتميزة دفعت الاتحاد للطيران إلى تسريع التوسع، حيث من المقرر أن تبدأ الرحلات اليومية اعتبارًا من نوفمبر 2025. وقد تجاوز الطلب من قطاعي الترفيه والشركات التوقعات، مما يؤكد بقوة مكانة أتلانتا كسوق رئيسي للاتحاد للطيران.
قال أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "أتلانتا مدينة حيوية ذات أهمية ثقافية واقتصادية وسياحية عميقة. تُعزز هذه الخدمة الجديدة الوصول إلى جنوب شرق الولايات المتحدة، مع توفير رحلات ربط سلسة عبر الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا.
مع مركز التخليص المسبق الأمريكي في مطار زايد الدولي، يمكن للضيوف الاستمتاع بسهولة الوصول إلى أتلانتا كمسافرين محليين. ويسعدنا أن نقدم تجربتنا الحائزة على جوائز لضيوفنا المسافرين من وإلى أتلانتا.