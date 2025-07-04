الاتحاد للطيران تحتفل بأول رحلة إلى أتلانتا

تم إطلاق خط أتلانتا بأربع رحلات أسبوعيًا، لكن معدلات التحميل القياسية والحجوزات المبكرة المتميزة دفعت الاتحاد للطيران إلى تسريع التوسع، حيث من المقرر أن تبدأ الرحلات اليومية اعتبارًا من نوفمبر 2025. وقد تجاوز الطلب من قطاعي الترفيه والشركات التوقعات، مما يؤكد بقوة مكانة أتلانتا كسوق رئيسي للاتحاد للطيران.