"الاتحاد للطيران" الأكثر أماناً عالمياً.. 3 شركات إماراتية ضمن القائمة

صُنفت ثلاث شركات طيران إماراتية ضمن أفضل خمس شركات طيران الأكثر أمانًا في العالم.
وفقًا لقائمة AirlineRatings لعام 2026 لأكثر شركات الطيران أمانًا في العالم، تصدرت الاتحاد للطيران القائمة العالمية، تلتها كاثي باسيفيك، كانتاس، الخطوط الجوية القطرية، طيران الإمارات، طيران نيوزيلندا، سنغافورة، إيفا إير، فيرجن أستراليا، والخطوط الجوية الكورية، لتشكل قائمة العشر الأوائل. شملت الدراسة 25 شركة طيران متكاملة وشركات طيران اقتصادية من كل فئة.
“يعد هذا العام الأول الذي تحتل فيه شركة طيران خليجية المرتبة الأولى. حققت الاتحاد للطيران ذلك من خلال مجموعة من العوامل: أسطول حديث، وتطورات في سلامة قمرة القيادة، خاصة فيما يتعلق بالاضطرابات الجوية، وسجل خالٍ من الحوادث، وأقل معدل حوادث لكل رحلة مقارنة بأي شركة طيران أخرى في القائمة.
كما شاركت شركة الطيران في تدقيق السلامة المستقل على متن الطائرة وأظهرت التزامًا ممتازًا بإدارة الاضطرابات الجوية في المقصورة،” قالت شارون بيترسن، الرئيس التنفيذي لـ AirlineRatings.
استثمرت شركات الطيران الإماراتية مليارات الدولارات في طائرات جديدة وموفرة للوقود، مما يعزز سلامتها ويضمن تقديم أفضل الخدمات.
خلال معرض دبي للطيران 2025 في نوفمبر، طلبت شركات الطيران الإماراتية – طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، وفلاي دبي – أكثر من 500 طائرة تجارية وشحن بقيمة تقارب 420 مليار درهم.
وفقًا لـ AirlineRatings، تشمل الإضافات البارزة الأخرى ستارلوكس وفيجي إيرويز، وكلاهما يظهر لأول مرة في القائمة.
أكدت شارون بيترسن، الرئيس التنفيذي لـ AirlineRatings، على أهمية أن يدرك الجمهور المسافر مدى ضآلة الفروق بين شركات الطيران الأكثر أمانًا في العالم، وأن الاختلافات العددية الصغيرة لا ينبغي تفسيرها على أنها فجوات في السلامة.
وأضافت أن كل شركة طيران مدرجة في قائمة 2026 سجلت حوادث، تتراوح من اصطدامات الذيل إلى حرائق على متن الطائرة وتوقف المحركات.
“ومع ذلك، يتراوح معدل الحوادث الفعلي لكل رحلة بين 0.002 و 0.09 عبر شركات الطيران، وهو ما يمثل إنجازًا حقيقيًا للصناعة ككل.
أضاف بيترسن: