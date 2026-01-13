"الاتحاد للطيران" الأكثر أماناً عالمياً.. 3 شركات إماراتية ضمن القائمة

وفقًا لقائمة AirlineRatings لعام 2026 لأكثر شركات الطيران أمانًا في العالم، تصدرت الاتحاد للطيران القائمة العالمية، تلتها كاثي باسيفيك، كانتاس، الخطوط الجوية القطرية، طيران الإمارات، طيران نيوزيلندا، سنغافورة، إيفا إير، فيرجن أستراليا، والخطوط الجوية الكورية، لتشكل قائمة العشر الأوائل. شملت الدراسة 25 شركة طيران متكاملة وشركات طيران اقتصادية من كل فئة.