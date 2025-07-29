الاتحاد للطيران: أسعار التذاكر يحكمها العرض والطلب بعد خروج "ويز إير"

قال أنطونوالدو نيفز الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران إن مستقبل أسعار تذاكر الطيران في الإمارات العربية المتحدة بعد خروج شركة ويز إير أبوظبي المخطط له سيتحدد من خلال العرض والطلب وديناميكيات السوق.

قال نيفيس لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة الأسبوع الماضي، ردًا على سؤال حول تأثير مغادرة ويز إير أبوظبي على أسعار التذاكر : "السوق هو سيد الموقف، فلا يهم من يغادر، ومن يدخل، ومن يزيد الطاقة الاستيعابية. السؤال الرئيسي هو: كيف سيكون العرض والطلب في المستقبل؟ إذا انخفض الطلب، ستنخفض الأسعار".