الاتحاد للطيران: أسعار التذاكر يحكمها العرض والطلب بعد خروج "ويز إير"

قال أنطونوالدو نيفز الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران إن مستقبل أسعار تذاكر الطيران في الإمارات العربية المتحدة بعد خروج شركة ويز إير أبوظبي المخطط له سيتحدد من خلال العرض والطلب وديناميكيات السوق.
قال نيفيس لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة الأسبوع الماضي، ردًا على سؤال حول تأثير مغادرة ويز إير أبوظبي على أسعار التذاكر : "السوق هو سيد الموقف، فلا يهم من يغادر، ومن يدخل، ومن يزيد الطاقة الاستيعابية. السؤال الرئيسي هو: كيف سيكون العرض والطلب في المستقبل؟ إذا انخفض الطلب، ستنخفض الأسعار".
أعلنت شركة الطيران الاقتصادي منخفضة التكلفة مؤخرًا عن تعليق عملياتها في أبوظبي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وحل مشروعها المشترك. وقد حظيت أسعارها الترويجية، التي تبدأ من 79 درهمًا إماراتيًا، بشعبية واسعة بين المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصةً المسافرين إلى أوروبا الشرقية ودول رابطة الدول المستقلة للسياحة، بفضل أسعارها المعقولة.
أشارت شركة ويز إير إلى ثلاثة أسباب رئيسية لانسحابها: مشاكل في موثوقية المحركات تفاقمت بسبب مناخ المنطقة الحار والجاف، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والتحديات التنظيمية. وأعلنت الشركة أنها ستركز الآن على أسواقها الرئيسية في وسط وشرق أوروبا، إلى جانب وجهات مختارة في غرب أوروبا.
في عام ٢٠٢٤ وحده، شغّلت ويز إير أبوظبي أكثر من ١٩ ألف رحلة، موفرةً أكثر من ٤.٤ مليون مقعد منخفض التكلفة. ونقلت أكثر من ٣.٥ مليون مسافر من نقطة إلى أخرى، مساهمةً بنحو ٢٥٪ من إجمالي حركة المسافرين من نقطة إلى أخرى في مطار زايد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت الشركة أكثر من ١.٢ مليون زائر دولي إلى أبوظبي العام الماضي.
حتى الآن، كانت أبوظبي موطنًا لثلاث شركات طيران رئيسية: الناقل الوطني الاتحاد للطيران، والعربية للطيران أبوظبي، ويز إير أبوظبي - التي تقدم خدمات تلبي احتياجات كل شريحة، من المسافرين الفاخرين إلى المسافرين ذوي الميزانية المحدودة.
وأضاف نيفز: "لا أعرف كيف سيتفاعل العرض والطلب في العام المقبل أو نحو ذلك، لأن الأمر لا يعتمد فقط على الاتحاد للطيران (حيث تعمل شركات طيران أخرى أيضًا في الإمارات العربية المتحدة)".
وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران يتحدث بعد استلام أول طائرة من أصل 30 طائرة من طراز إيرباص A321LR.
ورغم خروج الشركة، يتوقع محللو الطيران حدوث قدر ضئيل من الاضطرابات.
قال ساج أحمد، كبير المحللين في شركة ستراتيجيك آيرو ريسيرش ومقرها لندن: "مغادرة ويز إير أبوظبي لم تترك أي فجوة. حاولت ويز إير خلق شيء لم يكن موجودًا في الواقع - وشهدنا الأمر نفسه عندما جاءت طيران آسيا إكس وغادرت أبوظبي في غضون ستة أشهر".
كما تطرق نيفز إلى التصور القائل بأن الاتحاد للطيران تبالغ في أسعار التذاكر.
نُحدد أسعارنا بناءً على الطلب والمنافسة. لذا لا أعرف ما هي الأسعار المتوقعة. إذا كان هناك طلب كبير ولم تكن لدينا طائرات، ترتفع الأسعار. وإلا، تنخفض،" قال. "إن فكرة أن الاتحاد تفرض أسعارًا أعلى خاطئة تمامًا."
وأكد أن سوق الطيران في المنطقة واسع ويستطيع استيعاب مجموعة متنوعة من شركات الطيران.
في الإمارات العربية المتحدة، لدينا أربع شركات طيران رائعة - فلاي دبي، وطيران الإمارات، والاتحاد، والعربية للطيران. جميعها تحقق أرباحًا. لذا، هناك مجال لشركات الطيران المميزة، ومجال لشركات الطيران المتوسطة، ومجال لشركات الطيران منخفضة التكلفة. الإمارات العربية المتحدة من أفضل الأسواق في العالم. وعلينا أن نفخر بكل ذلك،" اختتم نيفيس.