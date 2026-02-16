"الاتحاد العقارية" توزع أول أرباح منذ 11 عاماً

يمثل هذا أقوى أداء مالي لشركة الاتحاد العقارية في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت الأرباح التشغيلية 240 مليون درهم، ارتفاعًا من 161.8 مليون درهم في عام 2024. كما أعلنت عن رصيد نقدي قياسي بلغ 494.2 مليون درهم، وهو أقوى مركز سيولة تم تحقيقه منذ عدة سنوات.