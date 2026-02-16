"الاتحاد العقارية" توزع أول أرباح منذ 11 عاماً

أعلنت شركة الاتحاد العقارية للتطوير العقاري عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلوس للسهم، وهي الأولى منذ 11 عامًا في إنجاز تاريخي. كما أعلنت عن نتائجها المالية للسنة المالية 2025، والتي سجلت إجمالي إيرادات بلغ 736.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 39.4 بالمائة عن العام السابق.
يمثل هذا أقوى أداء مالي لشركة الاتحاد العقارية في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت الأرباح التشغيلية 240 مليون درهم، ارتفاعًا من 161.8 مليون درهم في عام 2024. كما أعلنت عن رصيد نقدي قياسي بلغ 494.2 مليون درهم، وهو أقوى مركز سيولة تم تحقيقه منذ عدة سنوات.
في أحدث تقرير مالي لها، قالت الشركة العقارية إن إعادة توزيع الأرباح النقدية المقترحة تشير إلى نجاح خطة التعافي متعددة السنوات، واستعادة القوة المالية على المدى الطويل، والتزام متجدد بتقديم عائد ملموس ومستدام لمساهميها.
قال عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، إن عام 2025 شهد أقوى أداء مالي للشركة منذ سنوات، مضيفًا أن عام 2026 سيحمل زخمًا قويًا للنمو المستمر بفضل الأساس المالي المتين لشركة الاتحاد العقارية وتوجيهاتها الاستراتيجية الواضحة.
“يعكس أقوى أداء مالي لنا منذ سنوات، مدعومًا بأرصدة نقدية قياسية، وربحية معززة، وسداد كامل للديون القديمة، وإعادة توزيع الأرباح المقترحة، قوة تحولنا والتزامنا المتجدد بتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين،” قال خنساحب.
كما طورت الاتحاد العقارية استراتيجيتها التنموية بالكشف عن مشروع مرداد، وهو مشروع سكني رئيسي مخطط له بقيمة 2 مليار درهم في موتور سيتي. يضم المجتمع أربعة أبراج تتكون من 1,087 شقة وعدد محدود من الشقق العلوية (لوفت)، جميعها مصممة بتصاميم عصرية ومدعومة بأكثر من 26 مرفقًا متكاملًا لنمط الحياة.
على الصعيد التشغيلي، وسعت شركة سيرف يو التابعة للشركة نطاق عملها من خلال الاستحواذ على شركة هاوس كيبينج ذ.م.م، وهي إحدى أكبر مزودي القوى العاملة والعمالة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة.