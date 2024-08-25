"الاتحادية للضرائب": التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية أغسطس

وأوضحت الهيئة أن قرارها ينطبق على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، حيث يجب على الأشخاص الاعتباريين المقيمين الذين تم تأسيسهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم قبل 1 مارس 2024 تقديم طلب تسجيل ضريبة الشركات بناءً على الشهر الذي صدر فيه ترخيصهم، بغض النظر عن سنة الإصدار.