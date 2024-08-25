"الاتحادية للضرائب": التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية أغسطس
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين الحاصلين على تراخيص صادرة في شهر يونيو/حزيران الماضي، بغض النظر عن سنة الإصدار، إلى سرعة تقديم طلب تسجيلهم لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 أغسطس/آب المقبل، وذلك تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية.
وفي بيان أصدرته اليوم، نصحت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين للضريبة بالالتزام بالمواعيد المحددة في قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 بشأن الجدول الزمني المحدد لتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال وتعديلاته، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024. ويحدد قرار الهيئة الاتحادية للضرائب مواعيد نهائية لكل فئة من الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم طلبات تسجيلهم لضريبة الشركات.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية على المخالفات المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، سيتم فرض غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة الذين يتخلفون عن تقديم طلب تسجيل ضريبة الشركات ضمن المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن قرارها ينطبق على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، حيث يجب على الأشخاص الاعتباريين المقيمين الذين تم تأسيسهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم قبل 1 مارس 2024 تقديم طلب تسجيل ضريبة الشركات بناءً على الشهر الذي صدر فيه ترخيصهم، بغض النظر عن سنة الإصدار.
بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يحملون تراخيص متعددة في 1 مارس 2024، يتم تحديد الموعد النهائي بناءً على الترخيص الذي يحمل تاريخ الإصدار الأقدم. في حالة حيازة الشخص الخاضع للضريبة ترخيصًا منتهي الصلاحية في 1 مارس 2024، يظل الموعد النهائي للتسجيل قائمًا على الشهر الذي تم فيه إصدار الترخيص.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل لأغراض ضريبة الشركات متاح من خلال منصة خدمات الضرائب الرقمية EmaraTax، والتي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتم تبسيط عملية التسجيل إلى أربع خطوات رئيسية تستغرق حوالي 30 دقيقة لإكمالها. كما تتيح المنصة للمسجلين لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع الانتقائية الوصول مباشرة إلى حساباتهم عبر EmaraTax، واستكمال التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم المستندات المطلوبة. وبمجرد الموافقة على طلب التسجيل، سيحصل الخاضعون للضريبة على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.
وفي الوقت نفسه، حثت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يسجلوا بعد على إنشاء اسم مستخدم جديد عبر منصة"إمارات تاكس" EmaraTax على العنوان eservices.tax.gov.ae باستخدام عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتحرك، وبمجرد إنشاء الحساب بنجاح، يمكن إكمال التسجيل من خلال تحديد هوية الخاضع للضريبة واختيار خيار التسجيل لضريبة الشركات واتباع الخطوات البسيطة المتبقية.
ويمكن للمكلفين الخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مباشرة من خلال منصة خدمات الضرائب الرقمية "إماراتاكس"، أو من خلال وكلاء الضرائب المعتمدين المدرجين على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، كما يمكنهم تقديم طلب تسجيل ضريبة الشركات في عدد من مراكز الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء الدولة، والتي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمة الحكومية وتحت إشراف أفراد مؤهلين ومدربين. وبعد استكمال إجراءات التقديم والتحقق من البيانات المدخلة إلكترونياً، يقوم فريق من المتخصصين بمراجعة الطلب داخلياً وتزويد مقدم الطلب برقم تسجيله الضريبي لضريبة الشركات مباشرة على عنوان البريد الإلكتروني المدرج في الطلب.