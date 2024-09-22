الائتمان الضريبي الأجنبي في الإمارات: الحل الأمثل لتجنب استحقاق مزدوج

السؤال الشائع الذي نتلقاه من الشركات داخل الإمارات والتي لها وجود خارج الإمارات هو "مع تطبيق قانون ضريبة الشركات في الإمارات، هل يتعين علينا دفع الضرائب على دخلنا الأجنبي مرتين؟ أي مرة في البلد الذي حصلنا فيه على الدخل ثم مرة أخرى في الإمارات؟ هل يزداد الوضع سوءًا إذا لم يكن لدينا معاهدة ضريبية مع الدولة المقابلة - في مثل هذه الحالات، هل مفهوم الائتمان الضريبي غير صالح؟
الإجابة على هذه الأسئلة هي "لا". يمكن تخفيض ضريبة الشركات المستحقة من خلال أي ائتمان ضريبي أجنبي متاح (FTC) لنفس الفترة. علاوة على ذلك، فهي جزء جيد جدًا من القانون المحلي ويمكن المطالبة بها في غياب معاهدة ضريبية أيضًا. ومع ذلك، فهي ليست بهذه البساطة والوضوح كما تبدو. لا يمكن لأي شركة أن تقلل ببساطة من جزء من الضرائب الأجنبية الكاملة المدفوعة أثناء سداد الالتزامات الضريبية في الإمارات العربية المتحدة. هناك صيغ محددة لحساب الضريبة الأجنبية التي يمكن المطالبة بها بالإضافة إلى آليات لكيفية المطالبة بها.
ينص قانون ضريبة الشركات في الإمارات على صيغة لحساب ضريبة الشركات. سيتم السماح فقط بالمبلغ المحسوب باستخدام الصيغة الموصوفة كضريبة شركات. لا يمكن أن تتجاوز ضريبة الشركات الممنوحة مبلغ ضريبة الشركات المستحقة في الإمارات العربية المتحدة على الدخل من مصدر أجنبي. في الأساس، يمكنك المطالبة بالائتمان على الأقل من الضريبة الأجنبية الفعلية المدفوعة على الدخل، أو ضريبة الشركات الإماراتية المستحقة على هذا الدخل الأجنبي، أي في أي حال من الأحوال لن يتجاوز مبلغ الضرائب الأجنبية المدفوعة تسعة في المائة المستحقة على الدخل من مصدر أجنبي. يتم حساب ضريبة الشركات المستحقة على الدخل من مصدر أجنبي على أساس مرجح عن طريق قسمة الدخل من مصدر أجنبي ذي الصلة على إجمالي الدخل الخاضع للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وضربه في ضريبة الشركات المستحقة على إجمالي الدخل الخاضع للضريبة قبل أي ضريبة شركات.
علاوة على ذلك، يتم حساب الائتمان على أساس الدخل حسب الدخل، مما يمنع تعويض الائتمان الزائد مقابل دخل من مصدر أجنبي آخر. على سبيل المثال، أي مقيم في الإمارات العربية المتحدة مسؤول عن دفع ضرائب بمعدل 9 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، دفع ضريبة بمعدل 20 في المائة في الدولة (أ) وضريبة بمعدل 2 في المائة في الدولة (ب) (على افتراض أن كلا الدخلين خاضعان للضريبة أيضًا في الإمارات العربية المتحدة)، لا يمكنه تعويض الزيادة البالغة 11 في المائة (20-9) المدفوعة في الدولة (أ) مقابل العجز البالغ 7 في المائة (9-2) في الدولة (ب).
ومن الجدير بالذكر أن الائتمان الضريبي الأجنبي غير متاح فيما يتعلق بالدخل المعفي، مثل أرباح الأسهم الأجنبية بموجب إعفاء المشاركة، وعندما يكون الشخص الخاضع للضريبة في الإمارات العربية المتحدة في وضع خسارة بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. ومن النقاط المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها أنه لا يمكن نقل أي ائتمان ضريبي أجنبي غير مستخدم إلى فترات ضريبية مستقبلية أو العودة إلى فترات سابقة. إنه سيناريو "استخدمه أو اخسره". يتم مصادرة الائتمانات الضريبية الأجنبية غير المستخدمة، ولا يوجد أي شرط لاسترداد الأموال أو الخصومات للائتمانات غير المستخدمة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تطبيق الائتمان الضريبي الأجنبي إلا بعد احتساب أي ائتمانات ضريبية مقتطعة. يضمن هذا النهج المتعدد الطبقات تطبيق جميع الائتمانات بشكل منهجي لتعظيم الإعفاء الضريبي المتاح للشركات.
قد تبدو تعقيدات الاعتمادات الضريبية الأجنبية بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة مربكة، لكن فهم هذه المبادئ الأساسية يمكن أن يساعد في الحد من تأثير الضريبة المزدوجة. من خلال الالتزام بالصيغة والاعتراف بأساس الدخل حسب الدخل، يمكن للشركات إدارة التزاماتها الضريبية بشكل فعال والاستفادة من لجنة التجارة الفيدرالية إلى أقصى إمكاناتها. وكما هو الحال دائمًا، فإن البقاء على اطلاع واستشارة خبراء الضرائب يمكن أن يخفف من تعقيدات إدارة الضرائب الدولية.