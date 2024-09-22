الائتمان الضريبي الأجنبي في الإمارات: الحل الأمثل لتجنب استحقاق مزدوج

ينص قانون ضريبة الشركات في الإمارات على صيغة لحساب ضريبة الشركات. سيتم السماح فقط بالمبلغ المحسوب باستخدام الصيغة الموصوفة كضريبة شركات. لا يمكن أن تتجاوز ضريبة الشركات الممنوحة مبلغ ضريبة الشركات المستحقة في الإمارات العربية المتحدة على الدخل من مصدر أجنبي. في الأساس، يمكنك المطالبة بالائتمان على الأقل من الضريبة الأجنبية الفعلية المدفوعة على الدخل، أو ضريبة الشركات الإماراتية المستحقة على هذا الدخل الأجنبي، أي في أي حال من الأحوال لن يتجاوز مبلغ الضرائب الأجنبية المدفوعة تسعة في المائة المستحقة على الدخل من مصدر أجنبي. يتم حساب ضريبة الشركات المستحقة على الدخل من مصدر أجنبي على أساس مرجح عن طريق قسمة الدخل من مصدر أجنبي ذي الصلة على إجمالي الدخل الخاضع للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وضربه في ضريبة الشركات المستحقة على إجمالي الدخل الخاضع للضريبة قبل أي ضريبة شركات.