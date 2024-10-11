"الإنجازات الخليجية" تكرم كيران خواجة لنجاحاتها العقارية

وحقّقت "كيران" نجاحات بارزة خلال مسيرتها المهنية التي امتدّت لـ 18 عاماً، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات. ومن بين هذه الجوائز، جائزة "آسيا بيزنس آوتلوك" (Asia Business Outlook) لأفضل 10 قادة عالميين واعدين من باكستان لعام 2023 و"بيينج شي اكسيلينس" (Being She Excellence) لأفضل وسيط عقاري لعام 2023. كما تمّ تكريم شركتها "فجر العقارية" بالعديد من الجوائز، بما في ذلك "جائزة أفضل الشركات أداءً في داماك" و"جائزة وكلاء عزيزي 2023" و"شهادة تقدير إعمار"، بالإضافة إلى "جائزة مينا للقيادة لعام 2023".