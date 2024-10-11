"الإنجازات الخليجية" تكرم كيران خواجة لنجاحاتها العقارية
تم تكريم رائدة الأعمال في مجال العقارات، "كيران خواجة"، كضيفة شرف تقديراً لجهودها الكبيرة في هذا القطاع، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "الإنجازات الخليجية" (Gulf Achievers) الذي أقيم في 6 أكتوبر 2024 بفندق "رامي دريم" في دبي.
حضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات الحكومية وقادة الشركات من مختلف القطاعات مثل العقارات والعملات المشفرة والتمويل.
وقد برزت "كيران خواجة" بفضل نجاحاتها المُتميّزة في قطاع العقارات في المنطقة، مما جعلها تتفوّق وتتميّز عن غيرها.
وفي حديثها مع الإعلاميين خلال الحفل، عبّرت عن سعادتها بهذا التكريم قائلةً: "أنا سعيدة للغاية ويشرفني أن أكون "ضيفة شرف" في هذا الحفل. كما أنني فخورة بالتأثير الذي تمكنت من إحداثه في الإمارات، وخاصةً في دبي التي تُعدّ مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وسوقاً عقارية مزدهرة."
وحقّقت "كيران" نجاحات بارزة خلال مسيرتها المهنية التي امتدّت لـ 18 عاماً، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات. ومن بين هذه الجوائز، جائزة "آسيا بيزنس آوتلوك" (Asia Business Outlook) لأفضل 10 قادة عالميين واعدين من باكستان لعام 2023 و"بيينج شي اكسيلينس" (Being She Excellence) لأفضل وسيط عقاري لعام 2023. كما تمّ تكريم شركتها "فجر العقارية" بالعديد من الجوائز، بما في ذلك "جائزة أفضل الشركات أداءً في داماك" و"جائزة وكلاء عزيزي 2023" و"شهادة تقدير إعمار"، بالإضافة إلى "جائزة مينا للقيادة لعام 2023".
وبصفتها الرئيسة التنفيذية لشركة "فجر العقارية"، تحدثت "كيران" عن مسار الشركة قائلة: "أسسنا شركة "فجر العقارية" في عام 2021 بدبي، ويعود نجاحنا إلى قدرتنا على استكشاف الاتجاهات الناشئة واستثمارها. في الربع الأول من عام 2024، خططنا لتوسعتنا الدولية الأولى. حيث سيمكننا افتتاح فرع خارجي للشركة في كيغالي من دخول السوق الأفريقية. هذه الرؤية العالمية هي التي تميز "فجر العقارية" وستفتح آفاقاً جديدة لعملائنا الباحثين عن فرص عقارية متنوعة."