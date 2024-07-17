الإمارات:84% نسبة زيادة اهتمام المستثمرين بالمعايير البيئية
من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الاستثمار الإسلامي في جميع أنحاء العالم إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار بحلول عام 2025، وفقا لتقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز".
ومن المتوقع أن يرتفع سوق الإدارة البيئية والاجتماعية إلى 53 تريليون دولار على مستوى العالم في نفس الفترة. تمثل معايير الإدارة البيئية والاجتماعية أولوية لأغلب المستثمرين بدولة الإمارات بنسبة 84 في المائة. كما تتم مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية عند اتخاذ قرارات خيارات الاستثمار. من المتوقع أن يتزايد الاتجاه لتلك الخيارات في المستقبل نسبة لتفضيلات المستثمرين من جيل الألفية.
وأكدت دراسة استقصائية حديثة في دولة الإمارات أجرتها اي تورو (eToro) - منصة التداول والاستثمار، أن 84٪ من المستثمرين يعيرون انتباههم لمعايير الإدارة البيئية والاجتماعية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، كما أكد 35٪ منهم على أهمية أن تكون استثماراتهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وعقدت اي تورو (eToro) مؤخرًا شراكة مع أرابيسك للذكاء الاصطناعي (Arabsque AI) - شركة استشارات استثمارية وتقنية - لطرح محفظة جديدة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية للمستخدمين في الشرق الأوسط. تستخدم المحفظة، تقنية أرابيسك للذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات الخاصة بالإدارة البيئية والاجتماعية، لتحديد الأسهم الأمريكية عالية النمو التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقد حققت المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عوائد تنافسية على المدى الطويل. حقق المؤشر المتوافق مع الشرعية الإسلامية ل إس آند بي 500 عائدًا بنسبة 14.25% سنويًا لمدة 10 سنوات حتى نهاية مارس 2024، مقارنة بـ 12.96% سنويًا لمؤشر إس آند بي 500 العادي.
وقال "جورج نداف"، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى eToro: "منذ الطرح في دولة الإمارات قبل ستة أشهر، كان هدفنا هو تصميم خدماتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لمستخدمينا في المنطقة". أظهر استطلاعنا الأخير للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن 84% يهتمون بالعوامل البيئية والاجتماعية قبل اتخاذ قرارت الاستثمار، بينما يؤكد 35% على أهمية أن تكون استثماراتهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية. يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع أرابيسك للذكاء الاصطناعي لتقديم محفظة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبيانات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة."
قال عمر سليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرابيسك": "يسعدنا أن نتعاون مع اي تورو (eToro) لتقديم منتجات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعومة بـمحفظة دراغون ومرجع إدارة المعايير البيئية والاجتماعية."