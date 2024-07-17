الإمارات:84% نسبة زيادة اهتمام المستثمرين بالمعايير البيئية

وقال "جورج نداف"، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى eToro: "منذ الطرح في دولة الإمارات قبل ستة أشهر، كان هدفنا هو تصميم خدماتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لمستخدمينا في المنطقة". أظهر استطلاعنا الأخير للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن 84% يهتمون بالعوامل البيئية والاجتماعية قبل اتخاذ قرارت الاستثمار، بينما يؤكد 35% على أهمية أن تكون استثماراتهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية. يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع أرابيسك للذكاء الاصطناعي لتقديم محفظة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبيانات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة."