الإمارات: 43% زيادة الاحتيال عبر تطبيقات المدفوعات الفورية 2024
ارتفعت خسائر عمليات الاحتيال المتعلقة بالدفع عبر التطبيقات، ومن المتوقع أن تصل إلى 7.6 مليار دولار بحلول عام 2028 في ستة أسواق رائدة للدفع في الوقت الفعلي (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والبرازيل وأستراليا والإمارات العربية المتحدة)، وفقاً لأحدث تقرير سكيم سكوب Scamscope من شركة أي سي آي ورلدوايد ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW)، وهي شركة مبتكرة أصلية في تكنولوجيا المدفوعات العالمية، بالشراكة مع غلوبال داتا GlobalData، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات.
وبحسب التقرير، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خسائر بقيمة 8.3 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال عبر التطبيقات، ومن المتوقع أن تصل إلى 30.3 مليون دولار بحلول عام 2028، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 29.6 في المائة في الفترة 2023-2028.
وتعد عمليات الاحتيال عبر التطبيقات أحد أشكال التلاعب القائم على الثقة، حيث تخدع الأفراد لتحويل الأموال طواعية إلى المحتالين. غالباً ما تبدو هذه المعاملات مشروعة وتتجنب أنظمة الكشف عن الاحتيال التقليدية. نظراً لأن الشرق الأوسط هو أسرع سوق للمدفوعات في الوقت الفعلي نمواً على مستوى العالم، فإن أحد النتائج الرئيسية في التقرير هو ارتفاع عمليات الاحتيال عبر التطبيقات للدفع في الوقت الفعلي، حيث يحرص المحتالون على استغلال فورية المعاملات في الوقت الفعلي لسرقة الأموال قبل أن يتم تعقبهم. بحلول عام 2028، من المتوقع أن تصل خسائر عمليات الاحتيال عبر التطبيقات من خلال المدفوعات في الوقت الفعلي في الإمارات العربية المتحدة إلى 26.8 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي خسائر الاحتيال (معدل نمو سنوي مركب 30.3 في المائة في الفترة 2023-2028).
بشكل عام، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أدنى خسائر في عمليات الاحتيال عبر التطبيقات بين جميع الأسواق التي تم تحليلها في التقرير، إلا أن الدولة تشهد ارتفاعاً في عمليات الاحتيال المعقدة، وخاصة عمليات الاحتيال الاستثمارية. حيث يقع 29 في المائة من الضحايا في دولة الإمارات العربية المتحدة فريسة لعمليات الاحتيال الاستثمارية، ونحو واحد من كل خمسة ضحايا لعمليات الاحتيال بالدفع المسبق. وينعكس هذا الوضع في دول أخرى في الشرق الأوسط، وأبرزها المملكة العربية السعودية، حيث أظهر تقرير سكيم سكوب Scamscope في العام الماضي زيادة في عمليات الاحتيال الاستثمارية، مع توقع نمو الخسائر الإجمالية لعمليات الاحتيال عبر التطبيقات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 26 في المائة بين عامي 2022 و2027.
مع تسارع وتيرة عمليات الاحتيال، يختار واحد من كل خمسة ضحايا في دولة الإمارات العربية المتحدة إنهاء علاقته مع مؤسساتهم المالية القائمة، مما يؤكد الحاجة الملحة للمؤسسات المالية في الدولة لحماية العملاء والحفاظ على الثقة.
وقال سانثوش راو، نائب الرئيس الأول للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لدى إي سي آي وورلد وايد: "لقد أظهرت حكومة الإمارات العربية المتحدة رؤية جديرة بالثناء من خلال تقديم منصة المدفوعات الفورية، آني، التي توفر راحة لا تصدق للشركات والمستهلكين. تتمتع خطوط الدفع الفورية بإمكانية أن تكون خطوط الدفع الأكثر ثقة وأماناً، ولكن انتشار المدفوعات الفورية والارتفاع المتزامن للجرائم المالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يتطلبان تحولاً نموذجياً في استراتيجيات الاحتيال للبقاء في طليعة التهديدات المتطورة".
إن تزايد عمليات الاحتيال عبر التطبيقات في الإمارات العربية المتحدة، والتي تدفعها المدفوعات في الوقت الفعلي والاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يفرض تحديات جديدة على المؤسسات المالية والمستهلكين والجهات التنظيمية. ويوصي تقرير سكيم سكوب Scamscope الصادر عن أي سي آي ACI بأنظمة إدارة الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل بيانات المعاملات، والإشارة إلى الشذوذ وتسهيل التعاون في الوقت الفعلي بين المؤسسات المالية. كما ستساعد الجهود المستمرة لتحسين التعليم والتعاون عبر الحدود الإمارات العربية المتحدة على تقليل الخسائر المالية وتعزيز الثقة العامة مع تحركها نحو اقتصاد رقمي خالٍ من النقد.