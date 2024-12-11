الإمارات: 43% زيادة الاحتيال عبر تطبيقات المدفوعات الفورية 2024

وتعد عمليات الاحتيال عبر التطبيقات أحد أشكال التلاعب القائم على الثقة، حيث تخدع الأفراد لتحويل الأموال طواعية إلى المحتالين. غالباً ما تبدو هذه المعاملات مشروعة وتتجنب أنظمة الكشف عن الاحتيال التقليدية. نظراً لأن الشرق الأوسط هو أسرع سوق للمدفوعات في الوقت الفعلي نمواً على مستوى العالم، فإن أحد النتائج الرئيسية في التقرير هو ارتفاع عمليات الاحتيال عبر التطبيقات للدفع في الوقت الفعلي، حيث يحرص المحتالون على استغلال فورية المعاملات في الوقت الفعلي لسرقة الأموال قبل أن يتم تعقبهم. بحلول عام 2028، من المتوقع أن تصل خسائر عمليات الاحتيال عبر التطبيقات من خلال المدفوعات في الوقت الفعلي في الإمارات العربية المتحدة إلى 26.8 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي خسائر الاحتيال (معدل نمو سنوي مركب 30.3 في المائة في الفترة 2023-2028).