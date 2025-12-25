الإمارات 2026: من استراتيجيات الرقمنة إلى طموح التنفيذ والنتائج

بعد عقد من البيانات الاستشرافية والبرامج التجريبية، يبدو أن عام 2026 سيكون العام الذي تقيس فيه دولة الإمارات التحول الرقمي بالنتائج بدلاً من الطموحات. ويقول قادة الصناعة إن التحول الحاسم سيكون من "عروض الاستراتيجيات" إلى التنفيذ على نطاق واسع، مدعوماً ببيانات موحدة وذكاء اصطناعي عملي مدمج في العمل اليومي.
"الكلمة الطنانة ستكون التنفيذ، أكثر من التخطيط والاستراتيجية؛ فسرعة واتساق التنفيذ سيحددان النجاح. يجب ربط استخدام الذكاء الاصطناعي بالإنتاجية وقيمة العملاء"، كما يقول سانجاي راغوناث، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "سنتينا" (Centena Group). وفي صدى لهذا الشعور بالضرورة الملحّة، يضيف بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في شركة "زوهو" (Zoho) الشرق الأوسط وأفريقيا: "يجب على المنطقة أن تتجاوز شعارات التحول الرقمي وتركز بدلاً من ذلك على إعادة تصميم الأعمال المدفوعة بنتائج ملموسة".
ويرى كلا المسؤولين التنفيذيين أن التحول يفشل عندما يتم التعامل معه كترقية لتقنية المعلومات بدلاً من كونه تغييراً في نموذج التشغيل. ويحذر راغوناث من أن العديد من المؤسسات "أخطأت في فهم التحول الرقمي على أنه استثمار في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) دون إعادة تصميم حقوق اتخاذ القرار والعمليات والعقليات - مما يؤدي إلى رقمنة أوجه القصور". ويشير فيلوماني إلى نفس السبب الجذري من منظور الأنظمة: فالبنى التحتية المجزأة تحد من الأتمتة وتبطئ القرارات، بينما تبقي المنصات القديمة ونقص المهارات وفجوات الحوكمة المشاريع في "جحيم البرامج التجريبية". ويشير أيضاً إلى أن المخاوف المتزايدة بشأن خصوصية البيانات وسيادة البنية التحتية تجعل الشركات أكثر انتقائية بشأن المنصات ونماذج الذكاء الاصطناعي.
وتتضاعف العوامل الثقافية مع العوامل التقنية؛ فمن وجهة نظر راغوناث، يمكن للنفور من المخاطرة، والموافقات المركزية، والاعتماد الكلي على المؤسسين أن يصيب التغيير بالشلل. ويقول فيلوماني إن النجاح في عام 2026 سيعتمد على تمكين قادة الصف الثاني والمؤسسات التي "تتوسع دون سيطرة مركزية"، مدعومة بأسس بيانات موحدة وإدارة تغيير أقوى.
الحزمة التكنولوجية التي تهم الآن
عبر القطاعات القائمة على البنية التحتية - مثل الطاقة والملاحة والمرافق والخدمات اللوجستية والتصنيع - سيتم تحقيق المكاسب من خلال الذكاء الاصطناعي التشغيلي الذي يحول البيانات إلى أفعال. ويرى راغوناث تحولاً حاسماً من الإصلاحات التفاعلية إلى الصيانة الوقائية للفشل، باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين النفقات الرأسمالية. ويتوقع أن يكون إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) هو العامل المميز للعمليات في الوقت الفعلي، مع نشر الروبوتات في المهام الخطرة أو المحدودة العمالة أو المتكررة (مثل فحص خطوط الأنابيب والمستودعات الآلية) والطائرات بدون طيار التي تسرع عمليات المسح ومراقبة الأصول. وعلى الجانب التجاري، ستعمل التوقعات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي للطلب على تضييق الخناق على إدارة رأس المال العامل.
وتتطابق أولويات فيلوماني التكنولوجية وتعمق الصورة؛ حيث سيؤدي الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، وأدوات ذكاء البيانات غير المهيكلة، وإنترنت الأشياء إلى دفع التنبؤ الدقيق، واكتشاف الحالات الشاذة، وتدفقات العمل المستقلة، والتحكم الأكثر صرامة في التكاليف. كما يسلط الضوء على تقنيات متصفحات المؤسسات الآمنة والتطوير منخفض الكود (Low-code) كممكنات لعمليات رقمية مرنة على نطاق واسع - خاصة حيث تندر المواهب وتكون السرعة أمراً حيوياً.
القادة والمتخلفون عن الركب
يقول راغوناث إن الخدمات المالية تحتفظ بالريادة الإقليمية في التبني، مدفوعة بالمدفوعات الفورية، واكتشاف الاحتيال، والمتطلبات التنظيمية. ويضيف فيلوماني قطاعي الاتصالات والتجزئة إلى قائمة المتصدرين، مستشهداً بنضج البيانات الأقوى ونماذج التحول المتمركزة حول العميل. وما وراء هذه القطاعات، تكتسب قطاعات البنية التحتية الحيوية زخماً مع توفر أنظمة العمليات والمشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر.
ومع ذلك، فإن الفجوات واضحة. إذ يشير راغوناث إلى قطاع الإنشاءات والتجهيزات باعتبارهما من المتخلفين المستمرين عن الركب، حيث يعيقهما عقلية المشروع، وسلاسل القيمة المجزأة، والاعتماد الكبير على العمالة اليدوية. كما يشير إلى أجزاء من الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة حيث يظل عدم كفاءة التكلفة مخفياً ولم تقم القيادة بعد بإعادة صياغة الرقمية كقدرة على اتخاذ القرار. وتتقاطع قائمة فيلوماني مع ذلك ولكنها تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصنيع التقليدي، وسلاسل توريد الغذاء والزراعة، ومقاولي البناء الصغار - الذين يعتمدون غالباً على الجداول الحسابية والأنظمة القديمة التي تمنع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة. كما تواجه القطاعات التنظيمية مثل الرعاية الصحية والتعليم تحديات إضافية تتعلق بالخصوصية وجاهزية البنية التحتية.
ويقول فيلوماني إن التقدم في هذه القطاعات سيعتمد على برامج رقمية خاصة بكل صناعة، وتطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة، ومنصات منخفضة الكود تقلل الحواجز التقنية، وتعاون أقوى بين الحكومة والقطاع الخاص. وبالنسبة لقطاع البناء تحديداً، يدعو راغوناث إلى رؤية شاملة للبيانات، وهياكل عقود تكافئ النتائج الرقمية، وتوزيع صلاحيات اتخاذ القرار في المواقع.
عقلية القيادة لعام 2026
إذا كانت التكنولوجيا هي المحرك، فإن العقلية هي شرارة الإشعال. "يجب على القادة فهم المكان الذي يبقى فيه البشر في حلقة العمل. سيصبح رفع مهارات القوى العاملة على نفس القدر من الأهمية"، يوضح راغوناث، داعياً إلى التحول من أسلوب القيادة القائم على "الأمر والسيطرة" إلى "القيادة الخادمة": وضع القواعد الإرشادية، وتمكين التجريب، وجعل الفشل والتعلم أمراً مقبولاً. ويصيغ فيلوماني الذكاء الاصطناعي كقدرة تعاونية - وليس صندوقاً أسود غامضاً - يتطلب القابلية للتفسير والشفافية والأمن. ويحث القادة على منح الأولوية لملكية البيانات والخصوصية والسيادة، وتمكين الفرق من خلال "تطوير المواطنين" وثقافة الأكواد المنخفضة للتغلب على نقص المواهب.
قائمة التحقق لعام 2026 لمجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في الإمارات
1. ربط الذكاء الاصطناعي بالأرباح والخسائر: إعطاء الأولوية لحالات الاستخدام ذات الإنتاجية الملموسة أو قيمة العملاء؛ وإنهاء مرحلة التجارب اللانهائية.
2. إعادة تصميم العمل، وليس فقط الأنظمة: تحديث حقوق القرار والعمليات وحوكمة البيانات جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا.
3. توحيد أسس البيانات: كسر صوامع البيانات المنعزلة لتمكين الأتمتة والتحليلات الجديرة بالثقة والقرارات الأسرع.
4. تمكين الوسط: بناء قادة صف ثاني أقوياء؛ ولا مركزية الموافقات لتسريع التنفيذ.
5. تفعيل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء: الدفع نحو الصيانة التنبؤية، واكتشاف الانحرافات، والروبوتات والطائرات بدون طيار حيث ترتفع المخاطر والتكرار.
6. بناء الثقة عبر التصميم: دمج الخصوصية والسيادة والقابلية للتفسير في خيارات الذكاء الاصطناعي والمنصات.
7. توسيع المهارات وتطوير الموظفين: رفع المهارات للأدوار التي تتطلب وجود البشر؛ واستخدام المنصات منخفضة الكود لتوسيع القدرات عبر جميع الوظائف.
باختصار، إذا كان عام 2025 هو عام بناء القدرات، فإن عام 2026 سيكون عام الأداء - حيث سيتم الحكم على التحول الرقمي في الإمارات من خلال جودة التنفيذ، والبيانات الموحدة، والذكاء الاصطناعي الذي يركز على الإنسان، مع اعتبار عقليات القيادة هي العامل الحاسم النهائي.