الإمارات 2026: من استراتيجيات الرقمنة إلى طموح التنفيذ والنتائج

ومع ذلك، فإن الفجوات واضحة. إذ يشير راغوناث إلى قطاع الإنشاءات والتجهيزات باعتبارهما من المتخلفين المستمرين عن الركب، حيث يعيقهما عقلية المشروع، وسلاسل القيمة المجزأة، والاعتماد الكبير على العمالة اليدوية. كما يشير إلى أجزاء من الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة حيث يظل عدم كفاءة التكلفة مخفياً ولم تقم القيادة بعد بإعادة صياغة الرقمية كقدرة على اتخاذ القرار. وتتقاطع قائمة فيلوماني مع ذلك ولكنها تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصنيع التقليدي، وسلاسل توريد الغذاء والزراعة، ومقاولي البناء الصغار - الذين يعتمدون غالباً على الجداول الحسابية والأنظمة القديمة التي تمنع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة. كما تواجه القطاعات التنظيمية مثل الرعاية الصحية والتعليم تحديات إضافية تتعلق بالخصوصية وجاهزية البنية التحتية.