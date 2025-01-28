الإمارات 2025: ارتفاع الرواتب في القطاعات التقنية والمهنية

من المتوقع أن ترتفع الرواتب الإجمالية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة أربعة في المائة في جميع الصناعات في عام 2025، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة TASC حول إجمالي الأجور. ومع ذلك، سيشهد الموظفون الذين يتمتعون بمهارات قيادية ومهارات تقنية قوية طلبًا أعلى ورواتب أعلى.