الإمارات 2025: ارتفاع الرواتب في القطاعات التقنية والمهنية
سيشهد المتخصصون العاملون في قطاعات ذات نمو مرتفع مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني وغيرها من الأدوار المتخصصة زيادة أكثر وضوحاً في الرواتب هذا العام.
ورغم توافر الكثير من المواهب في سوق الإمارات العربية المتحدة، فإن الوظائف والأدوار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية ستكون الأكثر طلبًا في عام 2025، وفقًا لخبراء التوظيف. ويرتكز هذا الاتجاه على التركيز القوي للبلاد على التقنيات والصناعات المتقدمة.
من المتوقع أن ترتفع الرواتب الإجمالية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة أربعة في المائة في جميع الصناعات في عام 2025، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة TASC حول إجمالي الأجور. ومع ذلك، سيشهد الموظفون الذين يتمتعون بمهارات قيادية ومهارات تقنية قوية طلبًا أعلى ورواتب أعلى.
وقالت دينا توفيق، نائب الرئيس للنمو في بيت.كوم: "قد تشهد الخبرات المتخصصة، وخاصة تلك التي تجمع بين التكنولوجيا والقيادة، قفزات أكبر عندما يتعلق الأمر بالرواتب بسبب التركيز المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة على الصناعات المتقدمة والتقنيات الناشئة".
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، قالت إنه في ظل المنافسة في سوق العمل في الإمارات العربية المتحدة، يجب على الموظفين أن يكونوا استباقيين عندما يتعلق الأمر بتطوير مهاراتهم والتخصص في أدوارهم.
"إنها سوق تنافسية ومجزية أيضًا عندما يتعلق الأمر بالكسب والقدرة على التكيف بشكل عام. إن المهنيين الذين يتبنون المهارات التكنولوجية واللغوية والوعي الثقافي والتواصل سوف يبرزون"، كما قال توفيق.
ستكون البراعة التقنية والتفكير الاستراتيجي والمهارات الشخصية القوية لدى الباحثين عن عمل ذات قيمة كبيرة في مختلف القطاعات.
وذكر التقرير أن "الطلب على المهنيين المهرة، وخاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل والهندسة، أدى بالفعل إلى زيادة الرواتب للعديد من الوظائف، بما في ذلك تلك التي تعتمد على عقود قصيرة الأجل".
الوظائف المطلوبة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2025
وقال "مايانك باتيل"، نائب الرئيس الأول ورئيس منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "أديكو"، إن سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة يبدو واعداً في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
وقال باتيل "إن أصحاب العمل متفائلون بشأن استراتيجيات التوظيف الخاصة بهم هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد العديد من القطاعات زيادة في الطلب على المهنيين المهرة، مثل علماء البيانات، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي، وخبراء الأمن السيبراني، مع استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة في التقنيات المتقدمة وصناعات التكنولوجيا المالية".
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة إلى وظائف في مجال الطاقة المتجددة - بما في ذلك المهندسين والمتخصصين في مجال الطاقة الشمسية وأجزاء أخرى من قطاع الطاقة الخضراء - بسبب تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على مشاريع الاستدامة.
وأضاف أن "الوظائف المصرفية والمالية في إدارة المخاطر والتحليل المالي والامتثال والخدمات المصرفية الرقمية سوف تنمو مع تكيف القطاع مع اللوائح الجديدة والحلول الرقمية".
وقال توفيق إن الابتكار السريع في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة سيشهد طلبا كبيرا على الوظائف في دولة الإمارات هذا العام.
وأضافت: "من منظور التكنولوجيا، عندما يتعلق الأمر بالتوظيف، فإن خبراء الذكاء الاصطناعي هم من ينشرون حلولاً للخدمات اللوجستية، وإشراك العملاء، والتقنيين المهرة، وصناع القرار القائمين على البيانات بشكل عام؛ والتشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والطب عن بعد، وحلول التكنولوجيا الصحية في مجال الرعاية الصحية. سيكون هناك الكثير من التوظيف المعزز بالذكاء الاصطناعي حيث يتم استخدامه بشكل متزايد لأتمتة المهام الروتينية".