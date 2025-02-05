الإمارات: وزارة الطاقة تعزز التحول الرقمي بشراكة استراتيجية

شركة "شيبا إينو" هي إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، وهي تقدم مجموعة واسعة من الحلول القائمة على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) والذكاء الاصطناعي والتي تمكن أي شخص أو شركة أو مدينة أو بلد من الانتقال من (Web2) إلى (Web3). تشمل نجاحاتها شراكات قوية، وسلسلة كتل إل2 (L2 blockchain)، ومشاريع "ان إف تي" (NFT) متعددة، وألعاب (Web3)، و ميتافيرس (Metaverse) عالية الدقة والعديد من بروتوكولات ديفاي (DeFi) إلى جانب التقنيات المبتكرة.