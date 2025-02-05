الإمارات: وزارة الطاقة تعزز التحول الرقمي بشراكة استراتيجية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن شراكة جديدة مع شركة "شيبا إينو"، بهدف تطوير حلول الويب اللامركزي (Web3) المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها، مما يعزز سمعتها كشركة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي.
وتمثل هذه الشراكة بداية حقبة جديدة في مجال (Web3)، حيث تستفيد من مجموعة واسعة من تقنيات (Web3) التي تقدمها شركة "شيبا إينو" لدعم كفاءة الخدمة العامة، وتعزيز البنية التحتية الخضراء، ونماذج الحوكمة التي تركز على المواطن. وسوف يعمل نظام التشغيل الخاص بشركة "شيبا إينو" (ShibOS) على توحيد التطوير عبر عمليات وزارة الطاقة والصناعة.
وقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بتعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الناشئة وتمثل محطة بارزة في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية. الهدف من التعاون هو ترسيخ معايير عالمية للابتكار، وإيجاد حلول رقمية متقدمة تسهم في تحقيق الكفاءة والاستدامة، بما يعود بالنفع على المواطنين والمجتمع بأسره، منوهاً إلى أن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر اتصالاً وابتكاراً، وقائمة على التحول الرقمي والتميز في تقديم الخدمات.
من جانبه، قال "شيتوشي كوساما"، صاحب الرؤية الرئيسية لفريق شيبا إينو: "نحن سعداء بأن الوزارة ترى شيبا إينو كعامل أساسي في تطوير البنية التحتية للجيل القادم. هذه الشراكة تثبت أن "شيبا إينو" مشروع قادر على تقديم الحلول العملية ذات التأثير الحقيقي، ومن خلالها سيتم إعادة التعرف على كيفية تفاعل الشركات والمجتمع ضمن إطار رقمي شفاف وصديق للبيئة".
شركة "شيبا إينو" هي إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، وهي تقدم مجموعة واسعة من الحلول القائمة على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) والذكاء الاصطناعي والتي تمكن أي شخص أو شركة أو مدينة أو بلد من الانتقال من (Web2) إلى (Web3). تشمل نجاحاتها شراكات قوية، وسلسلة كتل إل2 (L2 blockchain)، ومشاريع "ان إف تي" (NFT) متعددة، وألعاب (Web3)، و ميتافيرس (Metaverse) عالية الدقة والعديد من بروتوكولات ديفاي (DeFi) إلى جانب التقنيات المبتكرة.