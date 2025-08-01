الإمارات: وجهة النخبة الجديدة والسفر الفاخر في صعود

يشهد قطاع السياحة في الإمارات العربية المتحدة ثورة هادئة، وهي تحدث في أعلى مستوياته. فالسفر الفاخر، الذي كان في السابق جزءًا من قطاع السياحة الأوسع، أصبح سريعًا أحد أسرع قطاعاته نموًا وأكثرها ديناميكية. إن دخول أصحاب الثروات الضخمة إلى الإمارات العربية المتحدة لا يُغير اقتصادنا فحسب، بل يُغير أيضًا طريقة تجربة السفر وتصميمه وتقديمه في جميع أنحاء المنطقة.

في السنوات الأخيرة، شهدت هجرة أصحاب الثروات الطائلة إلى الإمارات العربية المتحدة زيادة ملحوظة، حيث تُعدّ دبي وأبوظبي الوجهتين الرئيسيتين. هؤلاء ليسوا سياحًا أو مغتربين، بل رواد أعمال ومستثمرين ومشاهير ومكاتب عائلية وقيادات في قطاعات مختلفة، ينقلون أسلوب حياتهم وأعمالهم وحياتهم إلى هذه المنطقة من العالم. ما الذي يجذبهم؟ إنه مزيج من الاستقرار السياسي، والبنية التحتية عالمية المستوى، والظروف الضريبية المواتية، والحكومة الطموحة الملتزمة بالابتكار.