الإمارات: وجهة النخبة الجديدة والسفر الفاخر في صعود

يشهد قطاع السياحة في الإمارات العربية المتحدة ثورة هادئة، وهي تحدث في أعلى مستوياته. فالسفر الفاخر، الذي كان في السابق جزءًا من قطاع السياحة الأوسع، أصبح سريعًا أحد أسرع قطاعاته نموًا وأكثرها ديناميكية. إن دخول أصحاب الثروات الضخمة إلى الإمارات العربية المتحدة لا يُغير اقتصادنا فحسب، بل يُغير أيضًا طريقة تجربة السفر وتصميمه وتقديمه في جميع أنحاء المنطقة.
في السنوات الأخيرة، شهدت هجرة أصحاب الثروات الطائلة إلى الإمارات العربية المتحدة زيادة ملحوظة، حيث تُعدّ دبي وأبوظبي الوجهتين الرئيسيتين. هؤلاء ليسوا سياحًا أو مغتربين، بل رواد أعمال ومستثمرين ومشاهير ومكاتب عائلية وقيادات في قطاعات مختلفة، ينقلون أسلوب حياتهم وأعمالهم وحياتهم إلى هذه المنطقة من العالم. ما الذي يجذبهم؟ إنه مزيج من الاستقرار السياسي، والبنية التحتية عالمية المستوى، والظروف الضريبية المواتية، والحكومة الطموحة الملتزمة بالابتكار.
على مدار العامين الماضيين، تحولت الإمارات العربية المتحدة من وجهة إقليمية فاخرة إلى قوة عالمية في مجال السياحة الفاخرة. الأرقام لا تكذب: فقد حقق سوق السفر الفاخر في الإمارات 16.66 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 29.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4% بين عامي 2025 و2030، وفقًا لأحدث بيانات القطاع. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع حجم السفر الفاخر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 95.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 167.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.3%.
يتزامن هذا النزوح النخبوي مع هجرة أوسع للثروات. ويتوقع تقرير نشرته شركة هينلي وشركاه أن تشهد الإمارات العربية المتحدة انتقال عدد قياسي من أصحاب الملايين يبلغ 6700 مليونير في عام 2024، أي ما يقارب ضعف عدد المليونيرات في الولايات المتحدة. ويحمل هؤلاء الأثرياء عادات إنفاق عالمية وتوقعات عالية تُعيد صياغة مفهوم السفر الفاخر في الإمارات.
القوى الدافعة وراء الطفرة
1. هجرة الثروات: مع وصول ما يقرب من 6700 مليونير في عام 2024، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست مجرد مغناطيس لأسلوب الحياة فحسب، بل إنها تعمل على إعادة كتابة نظامها البيئي الفاخر.
٢. ارتفاع هائل في الإنفاق: بلغ سوق السلع الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي ١٢.٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣، مسجلاً نموًا يفوق ضعف المعدل العالمي. ويعود ما يقرب من ٦٠٪ من نمو سوق السفر الفاخر في الإمارات العربية المتحدة إلى هؤلاء السياح الأثرياء.
هذه الموجة الجديدة من المقيمين تحمل توقعات. فهم لا يريدون مجرد عطلة، بل يريدون تجارب سفر سلسة ومصممة خصيصًا لهم، وفي كثير من الأحيان سرية، تتناسب مع أنماط حياتهم. بالنسبة لهم، السفر ليس سياحة، بل هوية ومكانة وخصوصية وتجربة، وهذا له آثار هائلة على قطاع السفر والسياحة في الإمارات العربية المتحدة.
في musafir.com، شهدنا هذا التحول بشكل مباشر من خلال ارتفاع ملحوظ في حجوزات الفنادق الفاخرة، حيث ارتفعت حجوزاتنا في قطاع الفنادق الفاخرة للغاية بنسبة تقارب 40% خلال العام الماضي. هناك إقبال متزايد على برامج الرحلات المصممة حسب الطلب، وحجوزات الطائرات الخاصة، والرحلات البحرية الفاخرة، والمنتجعات الفاخرة للغاية، وحتى التجارب المصممة بعناية والتي تتحدى المألوف - تخيلوا التخييم الفاخر في الربع الخالي مع خدمات طعام حائزة على نجمة ميشلان، أو رحلة تزلج في اللحظة الأخيرة إلى كورشوفيل مع مدربين خاصين وطهاة متخصصين في الشاليهات. لم تعد هذه الأمور استثناءات، بل أصبحت الأساس الجديد لشريحة صغيرة لكنها مؤثرة من عملائنا.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع فريد يُمكّنها من تلبية هذا الطلب. فنحن لا نملك فقط العرض الكافي - من منتجعات فاخرة، وملاذات صحراوية حصرية، وشركات طيران مميزة مثل طيران الإمارات والاتحاد - بل نطمح أيضًا لتلبية هذا الطلب. يُضاعف أصحاب الفنادق وهيئات السياحة والمطورون جهودهم في قطاع الرفاهية. في عام 2024، استقبلت دبي 18.72 مليون زائر لليلة واحدة، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، وبلغ متوسط إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم ما بين 77% و78% تقريبًا.
في غضون ذلك، كان هناك أكثر من 150 فندقًا فاخرًا قيد التشغيل، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف مخزون الغرف الفندقية الفاخرة في الخليج. كما تشهد أبوظبي ارتفاعًا بنسبة 26% في الإقامات الفندقية الدولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنةً بمعدلات ما قبل الجائحة. وتدعم كل من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادراتٍ للارتقاء بالمنتجات الفاخرة، بدءًا من السياحة الثقافية المصممة خصيصًا وصولًا إلى وجهات العافية الفاخرة. ويتزايد اهتمام هيئات السياحة المحلية، مثل هيئة الشارقة للسياحة ورأس الخيمة والفجيرة، عامًا بعد عام بجذب السياح وسكان الإمارات العربية المتحدة لحجز إقامات فندقية وتجارب حصرية وأنشطة متخصصة وغيرها.
للإنصاف، لا يقتصر الأمر على الطلب المحلي فحسب، بل تتزايد أهمية الإمارات العربية المتحدة كوجهة سفر فاخرة في المنطقة. نشهد تزايدًا في أعداد العملاء الذين يستخدمون دبي كقاعدة انطلاق لرحلاتهم إلى جزر المالديف، وسيشل، وجبال الألب السويسرية، أو حتى لرحلات سفاري مُصممة خصيصًا في أفريقيا. يتميز الربط من الإمارات العربية المتحدة بمستوى لا يُضاهى بفضل كون مطاري دبي وأبوظبي مركزين رئيسيين لآسيا، وبالنسبة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة، يُعدّ الوقت هو العامل الأهم.
تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في تمكين هذا التحول. فنحن الآن نستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوقع تفضيلات السفر بشكل أفضل، وتخصيص التجارب بأدق التفاصيل، وتقديم برامج رحلات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل ضيف. ونطبق التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي - بدءًا من التنبؤ بتفضيلات الضيوف وصولًا إلى خدمات الاستقبال الرقمية الفورية. تتيح لنا هذه الأدوات توفير خدمة توصيل خاصة بالسائق، وتخصيص روائح الغرف، وتنبيهات صحية مصممة خصيصًا بكفاءة وعلى نطاق واسع. ما كان يتطلب سابقًا فريق استقبال فاخرًا أصبح الآن متاحًا رقميًا - ولكن مع لمسة إنسانية. من خدمات النقل الخاصة من المطار إلى تفضيلات الوسائد داخل الغرفة، تتيح لنا التكنولوجيا توسيع نطاق الحصرية دون المساس بها.
نشهد أيضًا ظهور اتجاهات جديدة في السفر الفاخر. يُعدّ السفر العائلي متعدد الأجيال رائجًا للغاية، لا سيما بعد جائحة كوفيد، حيث تتطلع العائلات إلى إعادة التواصل بطرق هادفة وغامرة. وتُعد سياحة العافية قطاعًا مزدهرًا آخر، حيث يُولي المسافرون ذوو الثروات الهائلة الأولوية لطول العمر واليقظة الذهنية والتعافي. كما تشهد برامج الرحلات التي تعتمد على فن الطهو ازدهارًا، حيث يُخطط المسافرون لرحلات كاملة تتمحور حول تجارب الطهي.
مع تطور أذواق ورغبات أصحاب الثروات الطائلة، لا بد لعالم السفر أن يتطور معهم. لقد تطورت حانة الخمس نجوم. الآن، أصبح كل شيء يتمحور حول الوصول الفريد والخصوصية والتخصيص. قد يكون ذلك جولة خاصة في متحف مع أمين المتحف، أو رحلة إنزال بطائرة هليكوبتر على نهر جليدي لتناول غداء فاخر، أو الحصول على تذاكر عروض أزياء أسبوع باريس التي نفدت تذاكرها. على قطاع السفر أن يتوسع في تفكيره، وأن يتحرك بسرعة أكبر، وأن يعمل بنفس دقة عملائه الذين يخدمهم.
هناك أيضًا تحدٍّ في المواهب ينتظرنا. فالخدمة الاحترافية لا تقتصر على التدريب فحسب، بل تتعلق أيضًا بعقلية العمل. كقطاع، نحتاج إلى المزيد من الأشخاص الذين يدركون فن الخدمة الدقيقة دون تدخل، والتوقع دون المبالغة في الوعود. سيزداد الطلب على المهنيين المثقفين في مجال الرفاهية، والمتمتعين بثقافة واسعة، والمتمرسين في استخدام التكنولوجيا.
ومع ذلك، في خضم كل هذا الثراء، أعتقد أن هناك وعيًا متزايدًا يبرز. وفقًا لماستركارد، فإن 38% من الباحثين عن الرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استعداد لدفع ما بين 30% و50% زيادةً مقابل ميزات مستدامة، وأكثر من 50% يُعطون الأولوية للتجارب المحلية الهادفة. تتزايد أهمية الاستدامة - حتى بين أغنى المسافرين. فهم يريدون أن تكون تجاربهم أقل تأثيرًا، وأن تدعم المجتمعات المحلية، وأن تُقدم لهم مساهماتٍ بطريقةٍ ما. هذا ليس مجرد توجهٍ عابر؛ بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الرفاهية. في musafir.com، نشهد حاليًا زيادةً في الطلب على رحلات السفاري الفاخرة الصديقة للبيئة، والرحلات الجوية الخاصة المُعوّضة للكربون، ومنتجعات العافية.
بالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال في بداياتها. لن نكتفي بتلبية احتياجات مسافري الرفاهية فحسب، بل سنرسم ملامح مستقبل السفر الفاخر عالميًا. برؤية جريئة وابتكار دؤوب، يمكننا خلق تجارب عالمية المستوى، بل تُحدث نقلة نوعية في هذا المجال.
لم يعد السفر الفاخر مجالاً هامشياً، بل أصبح قوة دافعة للمسافرين الباحثين عن التميز، وللمشغلين الراغبين في أن يكونوا الخيار الأمثل للعملاء ذوي الثروات الطائلة. وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة، بمزيجها الفريد من الطموح والتواصل والإبداع، بمكانة مثالية لقيادة هذا العصر الجديد.
الكاتب هو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Musafir.com.