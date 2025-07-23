الإمارات وجهة الثروات العالمية: إرثٌ يُبنى اليوم لجيل الغد

تتدفق ثروات العالم إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب مزيج من العوامل التي تجعلها وجهة جذابة للعائلات وأصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم. واحدة من القصص المعبرة هي قصة "نازنين عباس" من مومباي، التي بعد خسارتها زوجها وجدت نفسها تدرك أهمية التخطيط المالي للإرث ليشمل القيم والطموحات وليس مجرد القوانين والإجراءات. من هذا المنطلق، أطلقت منصة "معاً" التي تساعد العائلات على إدارة واستدامة ثرواتهم بشكل متكامل.

في الإمارات، يتجه كثير من مؤسسي الأعمال الجيل الأول الذين تجاوزوا السبعينيات والثمانينيات إلى التفكير في الانتقال والوراثة، لكنه تحدٍ عاطفي بقدر ما هو تشغيلي. فأصحاب الأعمال الذين أسسوا شركاتهم بأنفسهم يجدون صعوبة في التخلي عن السيطرة، خصوصا مع غياب الهياكل التنظيمية الرسمية أو الوضوح في أدوار الأجيال القادمة. لذلك، يُنظر اليوم إلى التخطيط الأسري بما يتجاوز الإدارة المالية إلى تشمل الحوكمة والتربية وحل الخلافات.

أكثر من 60% من الشركات الخاصة في الإمارات مملوكة لأسر، ومع تطور المكاتب العائلية ومبادرات مركز دبي المالي العالمي (DIFC) للدعم، فانّ هناك توجهًا واضحًا لاعتماد هياكل مؤسسية تحفظ استمرارية الشركات وتوازن بين الملكية والإدارة. حيث يتم تأسيس مجالس إدارة رسمية، مع تعيين مستشارين خارجيين، واعتماد دساتير عائلية لتحديد المسؤوليات بوضوح. كما ساعدت قوانين مركز دبي المالي مثل "لوائح الترتيبات العائلية" على توفير أدوات قانونية تعزز هذه الهياكل.

إضافة للعوامل القانونية والضريبية، يشعر العديد من العائلات العالمية براحة ثقافية وعاطفية في الإمارات، التي تُعد نقطة التقاء بين الشرق والغرب، تجمع بين الاستقرار القانوني والخصوصية بدرجة عالية، فضلاً عن جودة الحياة والسياسة المحايدة للإمارة. كما يوفر مركز دبي المالي نظامًا قانونيًا معترفًا به دوليًا وقضاء يتعامل باللغة الإنجليزية، مما يدعم الثقة في حماية الحقوق والأوامر التنفيذية.

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