الإمارات والهند تستهدفان 200 مليار دولار تجارة ثنائية بحلول 2032

وبهذا الصدد، قال راجيش كنان، رئيس الخدمات المصرفية للثروات والأفراد في الإمارات ورئيس قسم العملاء الهنود العالميين في "ستاندرد تشارترد": "إن العلاقة بين الإمارات والهند عميقة الجذور عبر مختلف المجالات. وتشير الأبحاث الأخيرة لـ (ستاندرد تشارترد) إلى أن الإمارات هي إحدى الأسواق البارزة التي تشكل الممرات التجارية. حيث تنوي نحو 50 في المئة من الشركات الهندية، بالإضافة إلى شركات من السعودية ومصر، توسيع نطاق التجارة والاستثمار مع الإمارات، مما يؤكد قوة الممر التجاري بين الإمارات والهند".