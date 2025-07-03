الإمارات والسعودية وجهتان استثماريتان جاذبتان وسط حالة عدم اليقين العالمية

في عالم يتسم بشكل متزايد بعدم اليقين الجيوسياسي والتفتت الاقتصادي، فإن منطقة الخليج - وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - تبرز كوجهة جذابة للمستثمرين العالميين، حسبما قال محللون في بلاك روك في دبي يوم الأربعاء.

قال أكبر مدير استثمار في العالم في أول مراجعة عالمية نصف سنوية له عن المنطقة: "يُعدّ الشرق الأوسط مصدرًا لرأس المال ووجهة للاستثمار طويل الأجل. تُوظّف حكومات، مثل حكومة المملكة العربية السعودية، ثروةً نفطيةً اكتسبتها على مدى عقودٍ لتحقيق التنويع الاقتصادي. ويتزايد استهداف رأس المال المحلي والعالمي للبنية التحتية والطاقة والابتكار في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط تُشكّل مخاطر رئيسية".

تجذب الإمارات العربية المتحدة، باقتصادها المتنوع وحوكمتها المستقرة، الأنظار لما يتجاوز مجرد ثروتها النفطية. إذ ينجذب المستثمرون بشكل متزايد إلى أسواقها الرأسمالية الناضجة، وبنيتها التحتية المتينة، وتنوع قطاعاتها - من العقارات والتمويل إلى السياحة والتكنولوجيا. ويُعد هذا التنوع الاقتصادي على النقيض من بعض جيرانها، ويساعد الإمارات على ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي.

أدى التهدئة الأخيرة في الصراعات الإقليمية إلى تخفيف حدة المخاطر المباشرة، مما أدى إلى استقرار أسعار النفط وارتفاع الأسواق المحلية، حيث وصل مؤشر أسهم دبي القياسي إلى أعلى مستوى له في 17 عامًا، وفقًا لبيانات بورصة لندن. وصرح بن باول، كبير استراتيجيي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بمعهد بلاك روك للاستثمار، قائلاً: "مع استمرار التحديات، نعتقد أن العوامل المواتية قوية بما يكفي لتعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة".

رغم مواجهة المملكة العربية السعودية تحديات سوقية قصيرة الأجل، مثل ضعف أداء مؤشر تداول، إلا أنها لا تزال تُمثل محورًا رئيسيًا لرأس المال طويل الأجل. وتُحدث أجندة رؤية المملكة 2030، التي تتضمن إصلاحات شاملة وجهودًا للخصخصة، تحولًا تدريجيًا في روايتها الاقتصادية. ويُعدّ نشاط الاكتتابات العامة الأولية وفتح قنوات استثمارية جديدة جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لدمج رأس المال العام والخاص في تمويل عملية التحول.

أكد محللو بلاك روك أن هذا التحول من مُصدِّري رأس المال إلى وجهات استثمارية ليس مجرد اتجاه، بل هو تطور هيكلي. تُعتبر المنطقة بشكل متزايد وجهةً يمكن لرأس المال العالمي أن يجد فيها عوائد وأهمية. وينطبق هذا بشكل خاص على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، حيث تُرسِّخ الإمارات العربية المتحدة مكانتها عند تقاطع الابتكار والاستدامة. ويؤكدون أن الأسواق الخاصة ستكون أساسيةً في الوصول إلى هذه الفرص، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والتكنولوجيا.

رغم التوترات الإقليمية، كالصراع الإسرائيلي الإيراني، أظهرت الأسواق مرونة ملحوظة. هذا الاستقرار، الذي كان يُعتبر أمرًا مفروغًا منه في السابق، أصبح الآن أصلًا ثمينًا في عالم متقلب. وصرح باول: "الاستقرار هو الصيحة الجديدة، وانطلاقًا من كوننا مصدرًا لرأس المال، نشهد تدفقًا متبادلًا. ونتوقع أن يستمر هذا".

تُشجَّع صناديق الثروة السيادية في المنطقة أيضًا على إعادة النظر في استراتيجياتها لتخصيص الأصول العالمية. فالنهج القديم - الذي يُركّز بشكل كبير على الأصول الأمريكية - قد لا يكون كافيًا. وبدلًا من ذلك، يُنصح باتباع نهج أكثر تنوعًا وتوازنًا عالميًا، يشمل زيادة الانكشاف على الأسواق الخاصة والفرص الإقليمية.

يعكس توجه المستثمرين هذا التحول. فهناك طلب متزايد على أدوات الاستثمار المدرجة في الإمارات العربية المتحدة والمنتجات المحمية من مخاطر العملات الأجنبية، بالإضافة إلى اهتمام أوسع بأسواق الأسهم الناشئة في المنطقة. وبينما أثار أداء المملكة العربية السعودية على المدى القصير تساؤلات، يحذر المحللون من المبالغة في رد الفعل تجاه التقلبات على المدى القريب. وبدلًا من ذلك، يشيرون إلى الإصلاحات الهيكلية وإمكانات النمو على المدى الطويل باعتبارها العامل الحاسم.

عالميًا، تعتقد بلاك روك أنه مع ضعف العوامل الاقتصادية الكلية، لم يعد بإمكان المستثمرين الاعتماد على عودة عوائد فئات الأصول العامة إلى متوسطاتها طويلة الأجل. وجاء في التقرير: "على المدى الأبعد، ومع فقدان العوامل الاقتصادية الكلية، لا أحد يعلم إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي في نهاية المطاف. لهذا السبب، نستثمر حاليًا في الوقت الراهن - ونعتمد بشكل أكبر على أفقنا التكتيكي الممتد من ستة إلى اثني عشر شهرًا. وهذا أيضًا هو سبب تفاؤلنا بتحمل المخاطر وزيادة أوزاننا في الأسهم الأمريكية".