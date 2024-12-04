الإمارات والسعودية في صدارة الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية للحرمان من الخدمات

لعلّ أبرز التطورات التي شهدها الربع الثالث هو الحجم الهائل لشبكات الروبوتات النشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ متوسط عدد الأجهزة العاملة في هذه الشبكات 28 ألف جهاز، أي بزيادة تُقدّر بأربعة أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي. وقد مكّن هذا النمو القراصنة من تكثيف هجماتهم وزيادة حجمها بشكل ملحوظ. وتم تسجيل أكبر هجمة بقوة وصلت إلى 1.5 تيرابايت في الثانية، واستهدفت أحد البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.