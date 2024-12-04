الإمارات والسعودية في صدارة الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية للحرمان من الخدمات
أفادت دراسة حديثة بارتفاع حاد في هجمات الحرمان من الخدمات (DDoS) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة بلغت 238% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024.
وبحسب شركة "ستورم وول" (StormWall) المتخصصة في الأمن السيبراني، كان القطاع المالي الأكثر عرضة لهذه الهجمات، حيث شهدت الهجمات على البنوك ومُقدمي خدمات الدفع السحابي زيادة كبيرة بلغت 284% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
وتُعرف هجمات الحرمان من الخدمات (DDoS) بأنها محاولات خبيثة لشلّ حركة البيانات الطبيعية لخادم أو خدمة أو شبكة مستهدفة، وذلك من خلال إغراق الهدف أو البنية التحتية المحيطة به بسيل جارف من بيانات الإنترنت.
يشير أحدث تقرير صادر عن شركة "ستورم وول" إلى أنّ القطاع المالي استحوذ على النصيب الأكبر من الهجمات بنسبة 42%، يليه قطاع الترفيه بنسبة 21%، ثم الجهات الحكومية بنسبة 10%. وتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان لتهديد مزدوج، من قبل مجرمي الإنترنت الساعين للربح عن طريق الابتزاز، بالإضافة إلى النشطاء القراصنة الذين يروجون لأجندات سياسية.
لعلّ أبرز التطورات التي شهدها الربع الثالث هو الحجم الهائل لشبكات الروبوتات النشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ متوسط عدد الأجهزة العاملة في هذه الشبكات 28 ألف جهاز، أي بزيادة تُقدّر بأربعة أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي. وقد مكّن هذا النمو القراصنة من تكثيف هجماتهم وزيادة حجمها بشكل ملحوظ. وتم تسجيل أكبر هجمة بقوة وصلت إلى 1.5 تيرابايت في الثانية، واستهدفت أحد البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما شهدت هجمات الحرمان من الخدمات على مستوى الشبكة ارتفاعاً هائلاً بلغ 400% مقارنة بالربع السابق، لتتحول من حالات نادرة إلى تهديدات متكررة. وبعد أن كانت هذه الهجمات حكراً على الجهات التي ترعاها الدول، أصبحت أدواتها متاحة الآن على نطاق أوسع، حتى أنّ القراصنة الأقل تطوراً والذين يسعون وراء الربح باتوا يستخدمون أدوات متقدمة لشنّ هجمات الحرمان من الخدمات.
وعند تحليل البيانات حسب البلد، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر استهدافاً بنسبة 31% من إجمالي الهجمات، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 16%، ثم إسرائيل بنسبة 14%. وشهدت الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص زيادة ملحوظة في حصتها من الهجمات مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفعت من 27%، مع زيادة في الهجمات التي تستهدف الربح مقارنة بتلك التي يشنّها النشطاء القراصنة، وانتقال التركيز إلى استهداف المراكز الاقتصادية في المنطقة.
وفي المقابل، كانت الهجمات على الخدمات الحكومية مقتصرة في الغالب على إسرائيل وفلسطين، وقد استهدفت 60% منها وسائل الإعلام والأخبار تحديداً، بينما استهدفت 30% منها القطاعين المالي والتكنولوجي.