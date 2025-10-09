الإمارات والسعودية تقود ثورة الدوافع في سياحة 2026

كشف تقرير "هيلتون" لاتجاهات السفر لعام 2026 عن تحول جذري في مفهوم السياحة العالمي، مؤكدًا أن قرار السفر لم يعد مجرد اختيار وجهة، بل أصبح رحلة للبحث عن الذات والقيمة. التقرير، الذي اعتمد على آراء أكثر من 14 ألف مسافر من 14 دولة، يسلّط الضوء على ظاهرة "السفر النابع من الدوافع"، حيث يحدد المسافرون أهدافهم العاطفية والروحية كالرغبة في الراحة العميقة، وإعادة التواصل الإنساني، والسعي وراء تجارب ذات معنى قبل اختيار موقعهم الجغرافي.