الإمارات والسعودية تقودان "نبض الاكتتابات" خليجياً رغم هدوء السيولة

تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج العام الماضي، لكن القيمة الإجمالية للأموال التي تم جمعها من خلال الاكتتابات العامة الأولية انخفضت إلى النصف تقريباً.

وفقاً لوجهة نظر جديدة صادرة عن آرثر دي ليتل، جمعت الشركات في منطقة مجلس التعاون الخليجي 6.6 مليار دولار (24 مليار درهم) في عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ الجائحة.

جمعت الشركات في المنطقة 12.9 مليار دولار في عام 2024، و10.8 مليار دولار في عام 2023، و22 مليار دولار في عام 2022، و7.8 مليار دولار في عام 2021.

في عام 2020، جمعت الشركات 2.1 مليار دولار من خلال مبيعات الأسهم في عام 2020.