الإمارات والسعودية تقودان "نبض الاكتتابات" خليجياً رغم هدوء السيولة

تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج العام الماضي، لكن القيمة الإجمالية للأموال التي تم جمعها من خلال الاكتتابات العامة الأولية انخفضت إلى النصف تقريباً.
وفقاً لوجهة نظر جديدة صادرة عن آرثر دي ليتل، جمعت الشركات في منطقة مجلس التعاون الخليجي 6.6 مليار دولار (24 مليار درهم) في عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ الجائحة.
جمعت الشركات في المنطقة 12.9 مليار دولار في عام 2024، و10.8 مليار دولار في عام 2023، و22 مليار دولار في عام 2022، و7.8 مليار دولار في عام 2021.
في عام 2020، جمعت الشركات 2.1 مليار دولار من خلال مبيعات الأسهم في عام 2020.
في العام الماضي، استحوذت المملكة العربية السعودية على 63.5 في المائة من القيمة الإجمالية لمبيعات الأسهم بينما استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 28.7 في المائة.
من حيث الحجم، تصدرت المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بلغت 80 في المائة، مدفوعة بإدراجات أصغر ومتنوعة عبر قطاعات المستهلكين والصناعة والخدمات. وكانت أكبر الصفقات هي طيران ناس، التي جمعت 1.1 مليار دولار، وصندوق دبي العقاري السكني (Dubai Residential REIT)، الذي جمع 0.6 مليون دولار.
وفقاً لآرثر دي ليتل، تتجاوز ريادة الإمارات والسعودية الحجم والقيمة. فقد أدت التحديثات التنظيمية، وإصلاحات قواعد الملكية الأجنبية، ومتطلبات الحوكمة والإفصاح الأكثر صرامة إلى رفع توقعات المستثمرين في كلا السوقين. ونتيجة لذلك، يتم تقييم الشركات المدرجة في الإمارات والسعودية وفقاً لمعايير أعلى من الشفافية والوضوح الاستراتيجي وخلق القيمة على المدى الطويل، مما يحدد بشكل فعال المعيار لجاهزية الاكتتاب العام الأولي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.
“أصبحت الإمارات والسعودية الأسواق المرجعية للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط من حيث النشاط، ولكن أيضاً في كيفية عمل أسواق رأس المال وكيفية تقييم المستثمرين للمخاطر والقيمة،” قال ذيراج جوشي، الشريك في آرثر دي ليتل.
“حجمها ونضجها التنظيمي وعمق مشاركة المستثمرين يشكل التوقعات في جميع أنحاء المنطقة ويؤثر على كيفية تقييم الاكتتابات العامة الأولية خارج الحدود الوطنية،” قال.
“الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعمل في بيئة أكثر تنافسية وشفافية بكثير. هذه البيئة تضع معيارًا واضحًا لبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتمد نجاح الاكتتابات العامة الأولية بشكل متزايد على قصة أسهم مقنعة مدعومة باستراتيجية موثوقة واستخدام منضبط لرأس المال،” قال مارتيناس فايكاساس، مدير في آرثر دي ليتل.