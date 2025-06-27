الإمارات والسعودية تقودان طفرة تجارة التجزئة الراقية عالمياً

يشهد مشهد تجارة التجزئة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط تحولاً جذرياً، بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين برزتا كأكثر الأسواق ديناميكية وربحية في المنطقة للعلامات التجارية الفاخرة العالمية.

قال خبراء سوق السلع الفاخرة إن مزيجاً قوياً من الطلب الاستهلاكي المتزايد، وتدفقات الثروات المتنامية، والتطوير الحضري الرؤيوي، يخلق أرضاً خصبة للتوسع القوي في القطاع، مما يجعل المنطقة حدوداً استراتيجية جديدة لتجارة التجزئة الراقية.

مع تعزيز العلامات التجارية العالمية حضورها وتوسع الشركات الإقليمية، يُتوقع أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكثر استراتيجية في قطاع السلع الفاخرة عالمياً. فمن افتتاح متاجر رئيسية إلى الابتكارات التجريبية، تُمهّد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الطريق لمرحلة جديدة في تجارة التجزئة الفاخرة العالمية، كما يُجادل المحللون.

وفقاً لتقرير "توقعات سافيلز العالمية لتجارة التجزئة الفاخرة لعام 2025"، أصبحت منطقة الشرق الأوسط الآن محط أنظار العلامات التجارية العالمية الساعية لتوسيع حضورها خارج المراكز الغربية التقليدية. وتتصدر الإمارات العربية المتحدة، وخاصةً دبي وأبوظبي، مؤشر الثروة الديناميكية للشركة، بفضل تدفق قياسي بلغ 6700 من أصحاب الثروات الكبيرة في عام 2024، وهو أعلى تدفق عالمي صافي. ولا يقتصر هذا التدفق على تعزيز الطلب فحسب، بل يُسهم أيضاً في تشكيل قاعدة مستهلكين متطورة ومتعطشة للتجارب والمنتجات الفاخرة.

من المتوقع أن يُحقق سوق السلع الفاخرة في المنطقة إيرادات بقيمة 12.82 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وفقاً لـ Statista. ومن المتوقع أن يبلغ نموه السنوي 2.04% بين عامي 2025 و2029. ويُشكل قطاع الساعات والمجوهرات الفاخرة الشريحة الأكبر، ومن المتوقع أن يُحقق إيرادات بقيمة 5.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 وحده. وبمتوسط إيرادات يبلغ 209.81 دولاراً أمريكياً للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي، تعكس هذه الأرقام القوة الشرائية للمنطقة ودورها المتنامي كلاعب رئيسي في تجارة التجزئة العالمية للسلع الفاخرة. وبالمقارنة، لا تزال الصين أكبر سوق عالمي للسلع الفاخرة، حيث يُتوقع أن تبلغ إيراداتها 110 مليارات دولار أمريكي في العام نفسه.

يواكب هذا الإقبال المتزايد على الفخامة بنية تحتية طموحة لتجارة التجزئة في جميع أنحاء المنطقة. وصرحت ثيا رو، رئيسة قسم تجارة التجزئة العابرة للحدود في سافيلز الشرق الأوسط: "يُعدّ الشرق الأوسط، الذي يقع بين الشرق والغرب، منطقةً جذابةً بشكل متزايد للعلامات التجارية من جميع أنحاء العالم. ومع تنامي قاعدة السكان الأثرياء وانتشار الزوار الدوليين القوي، يُتيح فرصةً فريدةً لتوسيع تجارة التجزئة الفاخرة".

أشارت ياسمينا باندا، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية في مجموعة شلهوب، إلى أن سوق المنتجات الفاخرة الشخصية في المنطقة يُظهر مرونةً وقدرةً على التكيف رغم التحديات العالمية. وأضافت: "مع وصول مبيعات التجزئة إلى 12.8 مليار دولار أمريكي، ومسار نموٍّ يفوق المتوسط العالمي، نرى إمكاناتٍ هائلة للعلامات التجارية للاستفادة من هذا الزخم. وتُتيح التطورات الجديدة فرصاً للعلامات التجارية للارتقاء بتجربة التسوق داخل المتاجر لتلبية توقعات المستهلكين المتزايدة".

في الواقع، يُعيد التركيز على تجارة التجزئة القائمة على التجارب صياغة مفهوم تقديم الرفاهية في المنطقة. يتجه مطورو التجزئة نحو متاجر أكبر وأكثر شمولية، تُقدم تجارب مُصممة بعناية ومتعددة الحواس، مُصممة لتعميق التفاعل مع العلامة التجارية. يعكس هذا النهج التجريبي التفضيلات المتغيرة لمستهلكي دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يبحثون بشكل متزايد ليس فقط عن المنتجات، بل عن أسلوب حياة مُنسجم وسرد قصص.

يُعزز قطاع الأغذية والمشروبات المزدهر في الشرق الأوسط منظومة الرفاهية. وتتوقع سافيلز أن يتضاعف حجم قطاع الأغذية والمشروبات بأكثر من الضعف خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث يتكامل نموه مع نمو تجارة التجزئة الفاخرة في المشاريع متعددة الاستخدامات التي تجمع بين التسوق وتناول الطعام والترفيه. ولا تُعيد هذه الوجهات تعريف الرفاهية الحضرية فحسب، بل تُعزز أيضاً توقعات المستهلكين.

مع ذلك، تُحذّر سافيلز من أن بيئة التجزئة سريعة التطور في المنطقة تتطلب مرونةً وفهماً عميقاً للأوضاع المحلية وسرعةً في التنفيذ. غالباً ما يعمل المطورون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفق جداول زمنية مُعجّلة، حيث يُطلب تقديم العروض الكاملة في غضون أسابيع، مما يجعل الاستعداد الاستراتيجي أمراً بالغ الأهمية للعلامات التجارية العالمية. وأضاف رو: "مع محدودية التوافر والطلب القوي، تُعدّ المرونة أمراً بالغ الأهمية. لا تزال حماية سمعة العلامة التجارية أمراً بالغ الأهمية، ولكن أولئك الذين يرغبون في التكيف عملياً سيكونون في وضع أفضل للحصول على مواقع مميزة".

بالنظر إلى المستقبل، لا تزال التوقعات مشرقة. تتوقع سافيلز أن يستمر زخم توسع قطاع تجارة التجزئة الفاخرة حتى عام 2025 وما بعده، مدفوعاً بإقبال المستهلكين المستمر، وتدفقات أصحاب الثروات الكبيرة، والتحول الحضري الطموح. تُعتبر دبي، إلى جانب مدن مثل بانكوك وكوالالمبور، من أبرز الأسواق التي تشهد نمواً ديناميكياً في قطاع التجزئة، مدعومةً بجاذبيتها للزوار ومشاريع العقارات الفاخرة المزدهرة.