الإمارات والسعودية تقودان الاكتتابات العامة الأولية

وشهد الربع الثاني من هذا العام إدراج شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه في السوق الرئيسية بالمملكة العربية السعودية، حيث جمعت 764 مليون دولار، أي 29% من عائدات الاكتتاب العام الأولي في المنطقة خلال هذا الربع السنوي، تلا ذلك إدراج شركة ألف للاستشارات التعليمية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي ساهمت بنسبة 19.5% أو 515 مليون دولار. كما أدى إدراج شركة سبينيس 1961 القابضة، وهي شركة عائلية، في سوق دبي المالي إلى جمع 375 مليون دولار.