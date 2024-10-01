الإمارات والسعودية تتصدران مشاريع الفنادق الجديدة في المنطقة

وشهد قطاع الخمس نجوم أيضاً مكاسب مذهلة، مع إضافة 1681 غرفة جديدة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 111 في المائة. وذكر التقرير: "بشكل عام، تحافظ أماكن الإقامة الراقية على شعبيتها، مع تصنيف ما يقرب من 67 في المائة على أنها فاخرة أو سياحية أو من الدرجة الأولى اعتباراً من يونيو 2024. وشكلت الفنادق المتوسطة والاقتصادية 27 في المائة و 5.0 في المائة من المخزون على التوالي".