الإمارات والسعودية تتصدران مشاريع الفنادق الجديدة في المنطقة
ارتفع عدد مشاريع بناء الفنادق في منطقة الشرق الأوسط إلى 607 مشاريع وستضم 147,088 غرفة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس النمو القوي لقطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.
وسجلت مشاريع بناء الفنادق في المنطقة زيادة طفيفة بنسبة 2.0 في المائة في الربع الثاني من العام، مقارنة بالعام الماضي، حيث تشكل سلاسل الفنادق الفاخرة 77 في المائة من إجمالي المشاريع، بحسب ما كشف عنه تقرير "لودجينج إيكونوميتريكس".
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "تقرير اتجاهات مشاريع بناء الفنادق في الشرق الأوسط للربع الثاني من عام 2024"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وأربع دول أخرى تمثل 94% من المشاريع و 95% من الغرف في إجمالي المشاريع قيد الإنشاء في الشرق الأوسط.
وفي حين تمتلك الإمارات العربية المتحدة 87 مشروعاً و 22831 غرفة قيد الإنشاء، فإن المملكة العربية السعودية لديها أعلى عدد من المشاريع قيد التنفيذ في الربع الثاني بأعلى مستوى على الإطلاق بلغ 320 مشروعاً و 79756 غرفة. كما سجلت مصر أيضاً مستويات قياسية في الربع الثاني بـ 107 مشاريع و 26185 غرفة. ولدى عُمان 28 مشروعاً وعدد 5009 غرف وقطر 27 مشروعاً و 6482 غرفة.
في النصف الأول من عام 2024، سيتم افتتاح 35 فندقاً جديداً تضم 6308 غرفة في الشرق الأوسط. ومن المقرر افتتاح 66 فندقاً جديداً إضافيًاً مع عدد 13723 غرفة بحلول نهاية العام.
وبحسب شركة "لودجينج إيكونوميتريكس"، من المتوقع أن يزيد افتتاح الفنادق الجديدة قليلاً في عام 2025 إلى 102 فندق جديد ليضم 25,914 غرفة، ثم في عام 2026 مع توقع افتتاح 121 فندقاً جديداً يضم 24,766 غرفة.
وتوقعت شركة "كافنديش ماكسويل" في أحدث تقرير لها أن يشهد قطاع الضيافة في دبي ازدهاراً كبيراً مع إضافة نحو 15 ألف غرفة جديدة بحلول نهاية عام 2027، كما أنه يشكل عنصراً حيوياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارة. وفي حين يبدو أن مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية رائدة آمنة، فإن الصناعة تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف البناء واحتدام المنافسة، مما يستلزم التركيز على الابتكار والاستدامة، بحسب التقرير.
وأشار تقرير "لودجينج إيكونوميتريكس" إلى أن نحو 300 مشروع يضم 80,867 غرفة قيد الإنشاء حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وشهدت المشاريع المقرر أن تبدأ بها عمليات الإنشاء خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ عددها 145 مشروعاً تضم 34,706 غرفة، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 42% في المشاريع وزيادة سنوية بنسبة 45% في الغرف.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع في مرحلة التخطيط المبكر مع نهاية الربع الثاني بلغت 162 مشروعاً وتضم 31,515 غرفة.
وبحسب التحليل، سيطر توسع ثلاث سلاسل فنادق على إجمالي المشاريع في الشرق الأوسط في الربع الثاني، حيث شكلت 77% من المشاريع و 79% من الغرف.
وتتصدر سلاسل الفنادق الفاخرة المنطقة بواقع 162 مشروعاً و 36,342 غرفة، تليها سلسلة الفنادق السياحية بواقع 158 مشروعاً و 42,956 غرفة، ثم سلسلة الفنادق الدرجة الأولى بواقع 148 مشروعاً و 36,213 غرفة.
وفي دبي، شهدت فئة الأربع نجوم أكبر نمو مقارنة بالعام السابق، مع تسليم 436 غرفة جديدة، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 216% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وفقاً لتقرير "كافنديش ماكسويل".
وشهد قطاع الخمس نجوم أيضاً مكاسب مذهلة، مع إضافة 1681 غرفة جديدة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 111 في المائة. وذكر التقرير: "بشكل عام، تحافظ أماكن الإقامة الراقية على شعبيتها، مع تصنيف ما يقرب من 67 في المائة على أنها فاخرة أو سياحية أو من الدرجة الأولى اعتباراً من يونيو 2024. وشكلت الفنادق المتوسطة والاقتصادية 27 في المائة و 5.0 في المائة من المخزون على التوالي".
وذكر تقرير "لودجينج إيكونوميتريكس" أن المدن الرائدة من حيث عدد المشاريع في الربع الثاني هي العاصمة السعودية الرياض بواقع 89 مشروعاً و 17784 غرفة، وجدة بواقع 58 مشروعاً و 12248 غرفة، والعاصمة المصرية القاهرة بواقع 39 مشروعاً و 8789 غرفة، تليها الدوحة بواقع 24 مشروعاً و 5794 غرفة، ثم مكة المكرمة بواقع 22 مشروعاً و 14353 غرفة.