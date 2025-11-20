"الإمارات" و"إيموجيت" تدعمان نمو قطاع الطيران

قال سالم بن سلوم، نائب الرئيس لمبيعات وقود الطيران في شركة الإمارات للبترول: "وعد ’إيموجيت‘ بسيط – تزويد آمن وموثوق وفعال بالوقود، في كل مرة. يعمل عملاؤنا في بيئات تتطلب جهودًا كبيرة، ويعتمدون علينا لتقديم أداء في الموعد المحدد، وتميز تقني وخدمة سريعة الاستجابة عبر كل رحلة وكل عملية دوران للطائرة. في معرض دبي للطيران 2025، ينصب تركيزنا على الاستماع إلى شركائنا، وفهم احتياجاتهم التشغيلية المتطورة وتحديد طرق جديدة يمكننا من خلالها دعمهم – سواء من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأجل، أو خدمات موسعة للتزود بالوقود للطائرات، أو تعاونات جديدة مع المطارات والمشغلين عبر المنطقة الأوسع. ندعو بحرارة الشركاء الحاليين والمحتملين لزيارتنا لمناقشة كيف يمكن لـ ’إيموجيت‘ أن تُغذي خططهم المستقبلية".