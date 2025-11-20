"الإمارات" و"إيموجيت" تدعمان نمو قطاع الطيران

تُسلّط شركة بترول الإمارات (إيمارات) ش.م.ع، وهي شركة رائدة في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على قوة أعمالها في وقود الطيران في معرض دبي للطيران 2025 من خلال شركتها التابعة للطيران، "إيموجيت"، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التزود بالوقود للطائرات في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال). ستستضيف "إيموجيت" شركاءها من شركات الطيران والمطارات والقطاع في الشاليه A52 في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، بين الساعة 10:00 صباحًا و5:30 مساءً في مطار آل مكتوم الدولي.
يُعد وقود الطيران ركيزة أساسية في محفظة "إيمارات"، ويتم تسليمه عبر "إيموجيت"، التي خدمت قطاع الطيران الرائد عالميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1992. واليوم، تُزوّد "إيموجيت" بوقود الطيران العديد من شركات الطيران الدولية الرائدة في العالم في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، حيث تقدم خدمات التزود بالوقود للطائرات الحائزة على جوائز والتي بُنيت على أسس السلامة والموثوقية والتميز في الخدمة.
قال علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول: "يُعد معرض دبي للطيران منصة طبيعية لـ ’إيمارات‘ و’إيموجيت‘. لأكثر من ثلاثة عقود، كان لنا شرف تغذية نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم صعود دبي كمركز عالمي للمسافرين والشحن. من خلال ’إيموجيت‘، نجمع بين أفضل البنى التحتية، والانضباط الصارم في السلامة والتشغيل، وعقلية الشراكة التي تضع شبكة عملائنا وطموحاتهم للنمو في صميم اهتماماتنا. في معرض دبي للطيران 2025، نتطلع إلى تعزيز التزامنا بمنظومة الطيران واستكشاف تعاونات جديدة من شأنها المساعدة في صياغة مستقبل الاتصال الجوي في منطقتنا".
في معرض دبي للطيران 2025، ستركز "إيموجيت" على تعميق العلاقات القائمة وبناء شراكات جديدة مع شركات الطيران، ومشغلي الشحن، والمطارات، والجهات الفاعلة في مجال الخدمات اللوجستية من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ويأتي ذلك عقب اتفاقية "إيموجيت" في يوليو 2024 مع "الإمارات للشحن الجوي" لتوريد وقود الطيران لعمليات الشحن الخاصة بالناقلة في مطار آل مكتوم الدولي – وهو نموذج للتعاون الاستراتيجي الذي تهدف العلامة التجارية إلى تكراره وتوسيع نطاقه خلال المعرض.
قال سالم بن سلوم، نائب الرئيس لمبيعات وقود الطيران في شركة الإمارات للبترول: "وعد ’إيموجيت‘ بسيط – تزويد آمن وموثوق وفعال بالوقود، في كل مرة. يعمل عملاؤنا في بيئات تتطلب جهودًا كبيرة، ويعتمدون علينا لتقديم أداء في الموعد المحدد، وتميز تقني وخدمة سريعة الاستجابة عبر كل رحلة وكل عملية دوران للطائرة. في معرض دبي للطيران 2025، ينصب تركيزنا على الاستماع إلى شركائنا، وفهم احتياجاتهم التشغيلية المتطورة وتحديد طرق جديدة يمكننا من خلالها دعمهم – سواء من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأجل، أو خدمات موسعة للتزود بالوقود للطائرات، أو تعاونات جديدة مع المطارات والمشغلين عبر المنطقة الأوسع. ندعو بحرارة الشركاء الحاليين والمحتملين لزيارتنا لمناقشة كيف يمكن لـ ’إيموجيت‘ أن تُغذي خططهم المستقبلية".
تتميز "إيموجيت" بأسطولها الحديث من معدات التزود بالوقود، وأنظمة التحكم المتقدمة، والفرق التشغيلية المدربة تدريبًا عاليًا. تستخدم الشركة أحدث أنظمة التقاط البيانات الإلكترونية والواجهات لتعزيز الكفاءة والدقة والشفافية، مما يضمن تجاوز عملياتها ومعداتها لمعايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الملزمة.