الإمارات: البيتكوين يتفوق على الذهب تقنياً.. والتوسع يواجه تحديات

وفقاً لخبراء تحدثوا في قمة "البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في أبوظبي يوم الاثنين، فإن قدرة البيتكوين على أن تُحول بسهولة دون وسيط يمكن أن تضعها في موقع "الذهب الجديد". لكن في حين اتفقوا على أن البيتكوين تتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالمال التقليدي، فقد حذروا أيضاً من أن عدة تحديات تقف في طريق استخدامها على نطاق واسع كوسيلة دفع عالمية.

قال الكاتب سيف الدين عموس: "أعتقد أن الذهب عملة أفضل من كل شيء آخر تقريباً وجد على الإطلاق، باستثناء البيتكوين". وأضاف: "ومع ذلك، لديه هذا العيب القاتل؛ من الصعب والمكلف جداً نقله في اقتصاد رقمي حديث، مما يعني أنه يجب عليك اللجوء إلى خدمات مركزية لنقله. وهذا يجعل من السهل نسبياً على الحكومات مصادرته وتحييد دوره النقدي".

وقد ردد رأيه زميله في الجلسة رحيم تاغيزاديغان، الرئيس التنفيذي لمنصة "ديدساتس" (Deedsats) المرمزة وأستاذ الاقتصاد. وقال: "البيتكوين لديها خصائص تقنية متفوقة للاستخدام النقدي".

البيتكوين، التي أُنشئت في عام 2009، هي عملة رقمية تعمل دون بنك مركزي.1 إمداداتها ثابتة، ويمكن تحويلها عالمياً من خلال شبكة لا مركزية.

أين أخفق الذهب؟

وفقاً لرحيم، الذهب لم يفشل من تلقاء نفسه، بل تسبب الناس والحكومات في فشله. وأشار إلى أن التجار اختاروا الذهب في البداية كنقود لأنه كان سهل القياس والتحقق. ومع ذلك، عندما حاولت الدول تحديد أسعار صرف ثابتة بين الذهب والفضة وحاولت الحكومات تجميد النسبة، انكسر النظام. وقال: "نحن كخبراء اقتصاديين نعلم أن الأسعار لا تثبت أبداً. هناك دائماً تقلب".

وقال إن جميع معايير الذهب اللاحقة زادت الأمور سوءاً حيث لم يتمكن الناس من استبدال العملات الورقية إلا بقضبان كبيرة من الذهب. وهذا يعني أن الناس العاديين لم يتمكنوا من تحمل تكلفة القضبان، ودفع السيطرة على المعدن الأصفر نحو الحكومات والبنوك الكبرى. وحذر قائلاً: "هذا يمكن أن يحدث للبيتكوين أيضاً إذا تم تمركزها بالكامل".

أشار سيف الدين إلى أن أكبر فشل للذهب كان تكلفة نقله. وقال: "نقل سبيكة من الذهب عبر الحدود يمكن أن يكلف حوالي 1 في المائة من قيمتها الإجمالية في كل مرة. لذا إذا نقلت السبيكة حوالي 100 مرة حول العالم، تكون قد استهلكت تكلفة السبيكة بأكملها".

وقال إنه بسبب هذا، اعتمد الناس تاريخياً على البنوك والحكومات لتخزين وتحويل الذهب نيابة عنهم. هذا الاعتماد فتح الباب أمام المركزية والمصادرة والتلاعب.

مستقبل البيتكوين

جادل سيف الدين بأن البيتكوين تحل العديد من هذه المشكلات. يمكن تحويلها عالمياً في حوالي ساعة مقابل رسوم زهيدة، دون أي تدخل من الحكومة أو البنك. يمكن لأي شخص لديه هاتف واتصال بالإنترنت استخدامها. وقال: "من الصعب جداً على الحكومات منعك من استخدام البيتكوين. إذا أضروا بخصائصها، فلدى الناس خيار الخروج منها".

على الرغم من تفاؤلهم بمستقبل البيتكوين، اتفق الخبراء على أن العملة المشفرة لم تقترب بعد من استبدال العملات الورقية (التي تُعرف أيضاً بعملة "فيات"). قال سيف الدين: "في نهاية المطاف، هناك حد لعدد المعاملات التي تحدث على سلسلة البيتكوين الأساسية. حالياً، يبلغ حوالي نصف مليون معاملة في اليوم. لذا، إذا أراد الجميع شراء قهوتهم وبقالتهم وسياراتهم ومنازلهم على سلسلة الكتل، فلن يكون هناك مساحة كافية على بلوك تشين البيتكوين إلا لحي صغير جداً في أبوظبي".

هذا الواقع يعني أن البيتكوين ستحتاج إلى أنظمة من الطبقة الثانية للتوسع – وهي حلول قد تقدم نفس مخاطر المركزية التي أضعفت الذهب في نهاية المطاف.