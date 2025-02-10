الإمارات نموذج رائع في تسريع الاستثمارات التكنولوجية

وأضافت أن "النمو العالمي من المتوقع أن يستقر عند 3.3% هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يزيد قليلا على 3%. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتوقع أن ينتعش النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية".