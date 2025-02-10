الإمارات نموذج رائع في تسريع الاستثمارات التكنولوجية
قال مسؤول كبير إن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون أعلى من النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت "كريستالينا جورجيفا"، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن على الدول العربية استغلال التكنولوجيا وفرص الاستثمار لصالح شعوبها.
وأضافت أن "النمو العالمي من المتوقع أن يستقر عند 3.3% هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يزيد قليلا على 3%. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتوقع أن ينتعش النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية".
وكشفت عن الأرقام خلال كلمتها في منتدى النموذج المالي العربي في القمة العالمية للحكومات 2025، الاثنين، مضيفة أنه على الرغم من الأرقام المشجعة، فإن التوقعات متوسطة الأجل للمنطقة تشهد نمواً أضعف مما كان عليه قبل الوباء.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائعاً لبقية دول المنطقة في مجال تسريع الاستثمارات التكنولوجية.
وأضافت أن الابتكار الرقمي، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير بحلول عام 2030. وأضافت أنه من المهم للحكومات أن تقلل من مشاركتها في الاقتصاد وتعزز دور القطاع الخاص. وأشادت جورجيفا بالأجندة الوطنية لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها لمجتمع الشركات الناشئة النابض بالحياة.
ومع ذلك، أشارت جورجيفا إلى أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات مختلفة، بما في ذلك التضخم والديون والتغير السريع. وقالت: "تواجه هذه المنطقة الحاجة الملحة إلى خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية الأكثر تواترا، ودعم التنوع الاقتصادي". "تتجاوز مستويات الديون في العديد من البلدان 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يفرض عليها خطر الوقوع في فخ سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة".
وأشارت إلى أن الضرائب تشكل وسيلة فعّالة للتعامل مع هذه القضايا. وقالت: "إن زيادة الإيرادات الضريبية تظل أولوية. وتجد أبحاثنا إمكانات كبيرة في تعزيز الأنظمة الضريبية المحلية. ومع نمو القطاعات الجديدة، بما في ذلك من خلال الرقمنة، يمكن أن تصبح مصدرًا مهمًا للإيرادات الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للرقمنة والذكاء الاصطناعي المساعدة في تحديث الإدارات الضريبية".
وقالت إن الضرائب المحلية ستظل المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي، لكن البلدان بحاجة إلى بناء بيئة مواتية للاستثمار.
وأضافت أن "معالجة تأثير الكوارث الطبيعية الأكثر تكرارا قد تتطلب استثمارا تراكميا بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030. ويتعين على القطاع المالي أن يلعب دورا أكبر، في حين تستطيع الحكومات تمكين بيئة مواتية للاستثمار".
وفي المؤتمر، قال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد الحسيني إن الدول العربية بحاجة إلى تحديث أنظمتها الضريبية.
مقومات النجاح
وبحسب جورجيفا، فإن زيادة الإنتاجية أمر ضروري لتحقيق نمو أقوى. وقالت: "تُظهر أبحاثنا في المنطقة العربية كيفية القيام بذلك - تسريع التحول الرقمي، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وتعزيز تنويع التجارة، وتشجيع التدفق الحر لرأس المال إلى الشركات الديناميكية".
كما سلطت الضوء على أهمية تشجيع التوظيف لتحقيق نمو أقوى. وقالت: "مع تزايد عدد السكان في سن العمل، يتعين على المنطقة أن تحقق أقصى استفادة من ميزتها الديموغرافية. إن خلق المزيد من الوظائف الخاصة، للنساء والشباب على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي إلى اقتصادات أكثر حيوية وشاملة. وهذا يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني".
وأضافت جورجيفا أن إعادة تخصيص الموارد نحو قطاعات وخدمات اقتصادية جديدة مثل البطاريات للسيارات الكهربائية وسلاسل التوريد الخضراء فضلاً عن تعميق التعاون الإقليمي أمر مهم. وقالت: "يعد مجلس التعاون الخليجي مثالاً ممتازًا لفوائد التكامل الإقليمي - وهو مثال أتخيل أنه يمكن محاكاته في أماكن أخرى".