الإمارات نقلت الذكاء الاصطناعي من المختبرات إلى التأثير الحقيقي

“في الإمارات، رأينا كيف ساعد الاستثمار المبكر في البنية التحتية الرقمية والمهارات واعتماد القطاع العام — جنبًا إلى جنب مع الحوكمة القوية والثقة — في نقل الأفكار الواعدة إلى ما هو أبعد من المشاريع التجريبية وتحويلها إلى تأثير حقيقي. عندما تتحد الحكومة والأعمال الخيرية حول هذا المبدأ، يمكن للعمل الخيري الاستراتيجي أن يلعب دورًا محفزًا في استيعاب المخاطر المبكرة والاستثمار في البنية التحتية التي تساعد على انتشار ما ينجح بشكل أسرع وأبعد،” قال خلال حوار رفيع المستوى استضافه المنتدى بالتعاون مع مكتب رئيس وزراء الإمارات، بعنوان “عجلة تأثير الذكاء الاصطناعي: الحكومة والأعمال والعمل الخيري الاستراتيجي”.