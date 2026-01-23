الإمارات نقلت الذكاء الاصطناعي من المختبرات إلى التأثير الحقيقي

قال مسؤولون إماراتيون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن استثمار الإمارات المبكر في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI) ساعد في نقل الأفكار الواعدة إلى ما هو أبعد من المشاريع التجريبية وتحويلها إلى تأثير حقيقي.
أشار بدر جعفر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للأعمال الخيرية، إلى الانفصال المتزايد بين التطور السريع للذكاء الاصطناعي واستخدامه العملي في معالجة التحديات الاجتماعية الواقعية. وشدد على أن ربط الذكاء الاصطناعي بالابتكار الاجتماعي هو المفتاح لإطلاق العنان للنمو التحولي، مشيرًا إلى أن الابتكار الحقيقي يزدهر عندما تكون المخاطر مفهومة جيدًا وتُكافأ النتائج الناجحة.
“في الإمارات، رأينا كيف ساعد الاستثمار المبكر في البنية التحتية الرقمية والمهارات واعتماد القطاع العام — جنبًا إلى جنب مع الحوكمة القوية والثقة — في نقل الأفكار الواعدة إلى ما هو أبعد من المشاريع التجريبية وتحويلها إلى تأثير حقيقي. عندما تتحد الحكومة والأعمال الخيرية حول هذا المبدأ، يمكن للعمل الخيري الاستراتيجي أن يلعب دورًا محفزًا في استيعاب المخاطر المبكرة والاستثمار في البنية التحتية التي تساعد على انتشار ما ينجح بشكل أسرع وأبعد،” قال خلال حوار رفيع المستوى استضافه المنتدى بالتعاون مع مكتب رئيس وزراء الإمارات، بعنوان “عجلة تأثير الذكاء الاصطناعي: الحكومة والأعمال والعمل الخيري الاستراتيجي”.
شاركت الإمارات في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بوفد رفيع المستوى برئاسة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون. ضم الوفد أكثر من 100 وزير ومسؤول حكومي رفيع المستوى وقادة من كبرى شركات القطاع الخاص. تعزز مشاركتهم انخراط الدولة النشط والمستمر في هذا المنتدى العالمي، الذي يعد منصة سنوية لتعزيز التعاون الدولي عبر قطاعات التنمية الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيسة ومديرة Frontier25 و The Climate Tribe، إن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية المصممة لدعم التكيف مع المناخ قد أحدثت أيضًا تأثيرًا مجتمعيًا كبيرًا.
“غالبًا ما تكون الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والشباب والمحرومون اقتصاديًا، هي الأكثر تضررًا بشكل غير متناسب من الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة — ولكن من خلال الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة على استخدام الرؤى حول إنتاج الطاقة واستهلاكها، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتخفيف من المخاطر، وإنشاء استراتيجيات تعتمد على البيانات لبناء المرونة،” قالت، مضيفة أن الإمارات تقود الطريق في الاستثمار في الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكارًا.
“بينما يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على مساعدة الكوكب، فإن لدينا مسؤولية أخلاقية لاستخدامه بقصد وشفافية.”
وأضافت هدى الهاشمي، نائب وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، أن التزام حكومة الإمارات بتعميق التعاون الدولي متعدد الأطراف في تطوير وحوكمة التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار المسؤول عبر القطاعات، مع ضمان دعم هذه الجهود لأهداف التنمية، وتعزيز النظام البيئي الخيري العالمي، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم للاستفادة من الحلول الجاهزة للمستقبل التي تدفع النمو المستدام والازدهار.
وأكدت أن الابتكار القائم على التأثير هو القوة الأساسية التي توجه التطوير والاعتماد المسؤول للذكاء الاصطناعي، وعامل حاسم في تشكيل مسار هذا القطاع سريع التطور، مما يزيد من مساهماته الإيجابية مع معالجة التحديات المستقبلية الأكثر ارتباطًا بحياة الناس وسبل عيشهم.